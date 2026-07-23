Bankinter ha arrancado la temporada de resultados demostrando, una vez más, que sigue siendo el alumno aventajado de la banca española. La entidad obtuvo un beneficio de 605 millones de euros en el primer semestre, un 11,7% más que un año antes y por encima de los 582 millones que esperaba el consenso de analistas.

El banco también elevó su rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) por encima del 20%, lo que supone una mejora de 86 puntos básicos frente a un año antes, consolidándose entre las entidades más rentables de Europa

«El Grupo Bankinter cierra el primer semestre del año con unos resultados sólidos, apoyados en el crecimiento de los volúmenes del negocio con clientes, la diversificación de las fuentes de ingresos y una estricta disciplina en la gestión de los costes. El dinamismo comercial en todas las geografías y actividades, junto con una gestión prudente del riesgo y del capital, refuerza la capacidad del Grupo para seguir generando resultados de forma sostenible y creando valor para los accionistas», ha explicado la entidad comandada por Gloria Ortiz.

El margen de intereses durante los seis primeros meses del año registró una mejora del 5,36%, hasta los 1.160 millones de euros, apoyado por un segundo trimestre estanco «especialmente bueno», superior al de los últimos seis trimestres, tal y como ha precisado la entidad financiera.

Inversión alternativa de Bankinter

De su lado, el margen bruto, que agrupa la totalidad de los ingresos, se elevó un 7,26% interanual, hasta los 1.602 millones de euros, impulsado por el buen comportamiento de las comisiones.

Al cierre de junio, las comisiones percibidas sumaron en total 548 millones de euros, un 15,5% más, gracias al impulso de negocios como los de gestión de activos, intermediación bursátil, custodia de valores o negocio transaccional, así como ingresos relevantes procedentes de la actividad de inversión alternativa.

Una vez deducido de este volumen total las comisiones pagadas a los socios de la Red de Agentes y de Banca Partner, el dato neto resultante se posicionó en los 440,4 millones de euros, un 15,85% más que respecto al primer semestre de 2025.

Además, los ingresos también estuvieron sustentados por las operaciones financieras (ROF) que experimentaron un ascenso de casi el 12%, hasta los 20,92 millones de euros. De su lado, los resultados de entidades valoradas por el método de la participación subieron hasta los 22,92 millones de euros, (+10,26%), mientras que las cargas de explotación escalaron hasta los 54,95 millones (+23,8%), mermando los ingresos.

Al margen bruto hay que descontar además unos costes operativos de 550,6 millones de euros, un 2,7% más que hace un año, lo que lleva a un margen de explotación de 1.052,4 millones de euros, un 9,8% más que a 30 de junio de 2025.

Perdidas por deterioro de activos

El banco decidió, a su vez, elevar un 11,62% sus dotaciones a provisiones, hasta los 37,68 millones de euros, mientras que contabilizó unas pérdidas por deterioro de activos de 153,37 millones, un 1,9% superiores a las del mismo periodo del año previo.

Respecto a los datos del segundo trimestre estanco, el beneficio neto atribuido fue de 314,56 millones de euros (+8,21% interanual). De abril a junio, los ingresos totales fueron de 823,93 millones de euros (+5,76%), y el margen de interés se incrementó un 3,31% sobre el mismo periodo del año anterior, hasta los 589,5 millones de euros.

Asimismo, el banco naranja ha reducido su ratio de eficiencia en 153 puntos, hasta el 34,35%, gracias a «una disciplina en los costes, a la aplicación de la IA generativa en los procesos internos del banco, que está mejorando la productividad, y a una organización cada vez más eficiente», ha argumentado la firma.

Un banco más solvente de cara al BCE

Por otro lado, en lo que se refiere a la solvencia, la ratio de capital CET1 alcanzó el 12,91% al finalizar el semestre, 33 puntos básicos más que al término del mismo periodo en 2025, por encima del mínimo exigido a Bankinter por el Banco Central Europeo (BCE), que es del 8,58%.

A 30 de junio de 2026, el banco naranja contaba con un total de activos en su balance valorados en 140.933 millones de euros, lo que supone un alza del 7,57% en comparación con un año antes. De esa cifra, los préstamos a la clientela, sin contar entidades de crédito, se elevaron un 3,59% interanual, hasta los 83.569 millones de euros.

Además, registraba unos pasivos totales por 134.229 millones de euros, un 7,72% más. De ese total, los depósitos de la clientela se expandieron un 2,69%, hasta los 97.108 millones de euros.

Apuesta por sus productos de ahorro

Por líneas de negocio, la inversión crediticia de Banca de Empresas alcanzó los 39.000 millones de euros, un 7% más sobre el mismo semestre de 2025. Dentro de esta, el Negocio Internacional concentró 12.000 millones de euros de esa cartera (+12%).

En lo que se refiere al negocio de Banca Comercial, que agrupa la actividad con clientes personas físicas, mantiene su estrategia de «priorización de márgenes y capital», lo que explica el ajuste en la nueva producción hipotecaria.

El Grupo ha remarcado el papel de uno de los productos más «potentes de cara a la captación de nuevos clientes»: la Cuenta Nómina y la Cuenta Digital. Así, la entidad anotó un alza del saldo de las cuentas del 20% respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 24.000 millones de euros.