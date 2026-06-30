Los analistas de Bankinter mantienen intacto su optimismo sobre la renta variable pese al complejo escenario geopolítico. La entidad considera que las bolsas todavía tienen recorrido gracias a la fortaleza de los beneficios empresariales, mientras enfrían las expectativas sobre el petróleo al sostener que el mercado ya ha dejado atrás el impacto inicial de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

«El petróleo ya está a precios de la preguerra de Irán», aseguró el equipo de analistas de Bankinter durante la presentación de su estrategia para el tercer trimestre, donde insistieron en que el conflicto ha tenido un impacto «más transitorio incluso de lo que optimísticamente habíamos estimado».

La entidad mantiene una previsión de 85 dólares por barril de Brent para este año y espera una moderación hacia los 80 dólares en 2027, descartando así un escenario de escalada sostenida del crudo.

«Lo razonable es que los precios sigan tensionados», explicó la analista de petróleo, Pilar Aranda, aunque muy lejos de los máximos registrados tras la invasión de Ucrania.

Repsol, Redeia e IAG entre sus favoritas

Ese escenario favorece, según Bankinter, a petroleras como Repsol o Chevron y a compañías ligadas a las infraestructuras energéticas, como SLB o Técnicas Reunidas. Incluso abre una ventana de oportunidad para IAG, al considerar que la aerolínea está relativamente protegida por sus coberturas de combustible y por su escasa exposición a Oriente Medio y Asia.

Pero donde el banco concentra su mayor convicción es en la inteligencia artificial. Frente a quienes alertan de una posible burbuja, los analistas rechazan esa tesis de plano.

«Nosotros no estamos muy de acuerdo en que haya una burbuja inversora», defendieron durante la presentación. A su juicio, el fuerte rally de los semiconductores responde a un proceso inversor sin precedentes impulsado por la explosión del consumo de datos y por la construcción masiva de centros de datos.

«Los que están ya monetizando son las compañías de semiconductores», resumió el responsable del análisis del sector tecnológico.

Las 7 magnificas como apuesta segura

La entidad considera que las llamadas «Siete Magníficas» siguen contando con balances «súper sólidos» y capacidad suficiente para absorber inversiones multimillonarias sin deteriorar su generación de caja, por lo que cree que el ciclo de crecimiento de la inteligencia artificial todavía tiene recorrido.

Sobre las futuras salidas a bolsa de gigantes como OpenAI o Anthropic, Bankinter se muestra mucho más prudente. «Solamente podemos pronunciarnos sobre aquello que podemos valorar», señalaron los analistas al justificar que todavía no emitan una recomendación sobre SpaceX, cuya evolución consideran clave para medir el apetito del mercado por las próximas OPV vinculadas a la IA.

Mirada puesta en Open AI y Anthropic

De hecho, calificaron como una «buena noticia» el aplazamiento de la salida a bolsa de OpenAI porque «mete algo más de racionalidad al asunto».

Pese al ruido geopolítico, Bankinter sostiene que el mercado ha aprendido a convivir con las guerras. «Por un lado van los bonos, las bolsas y la economía; y por otro lado va la política», resumieron los analistas durante la presentación, convencido de que el riesgo derivado tanto de los conflictos internacionales como de los tipos de interés irá perdiendo intensidad a medida que la inflación continúe moderándose.

Con este escenario, la entidad mantiene uno de los mensajes más optimistas del mercado. Sus modelos apuntan a un potencial cercano al 30% para el S&P 500 y de alrededor del 15% para el Ibex 35 hasta finales de 2027.

«Cuando empezamos a valorar 2027 nos encontramos con que donde creíamos que podían estar las bolsas ya en su precio, no es así», resumieron desde Bankinter, al explicar que la mejora de los beneficios empresariales ha elevado el valor razonable de los mercados.

En cuanto a las apuestas sectoriales, Bankinter mantiene su preferencia por los semiconductores, los centros de datos, las eléctricas con negocios regulados de redes —como Iberdrola, Endesa o Redeia—, las infraestructuras, la energía nuclear y la banca, al considerar que el mundo afronta un «súper ciclo inversor» que obligará a movilizar enormes cantidades de capital privado para financiar nuevas infraestructuras energéticas, digitales y de transporte.