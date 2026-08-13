Florentino Pérez se lleva 23 millones de plusvalía gracias a la revalorización de las acciones de ACS
Florentino Pérez ha reforzado su posición como principal accionista de ACS, tras elevar del 14,896% al 15,015% su participación
Florentino Pérez, el presidente de ACS, ha ingresado una plusvalía de 23 millones de euros tras vender un paquete de acciones de la compañía que había recibido del plan de incentivos a largo plazo aprobado en 2023. Así, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se trata de 295.000 acciones procedentes de ese plan, sobre las que pesaba una opción de adquisición a 31,55 euros cada una, precio al que se encontraban las acciones cuando se aprobó el plan.
Por tanto, el empresario gastó 9,3 millones de euros en esa compra, ejecutada el pasado 4 de agosto, a un precio un 71% inferior al de mercado, dado que se trata del plan de incentivos vinculado a la consecución de unos objetivos.
Depués, el 6 de agosto, vendió esas 295.000 acciones a precio de mercado, es decir, a 110,23 euros por título, lo que supone en torno a 32,5 millones de ingresos. Restando el coste de adquisición, la plusvalía bruta asciende a 23 millones de euros.
En concreto, Florentino Pérez no había podido ejecutar estas opciones con anterioridad debido a que el reglamento del plan imponía un periodo de exclusión obligatorio de tres años desde su concesión en julio de 2023, una ventana de bloqueo que venció el pasado 30 de junio de 2026.
Asimismo, la consolidación definitiva de estas opciones estaba condicionada al cumplimiento de métricas de gestión entre los ejercicios 2023 y 2025, entre las que figuran superar una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 10% y situarse en el percentil superior del índice Dow Jones Sustainability Index.
El esquema de retribución plurianual no obliga a los directivos a mantener la propiedad de los títulos una vez ejercitadas las opciones, permitiendo su venta inmediata para hacer efectiva la ganancia patrimonial tras deducir las correspondientes cargas fiscales y los gastos de tramitación.
Florentino Pérez ha reforzado su posición como principal accionista de ACS
Desde que se abrió el periodo de venta de estas opciones el pasado 30 de junio, sólo Florentino Pérez y el director financiero de la compañía, Emilio Grande Royo-Villanova, han hecho uso de este derecho. Este último directivo vendió 120.000 acciones por 13 millones de euros el pasado 4 de agosto, con plusvalías de 9,5 millones de euros.
En cualquier caso, Florentino Pérez ha reforzado recientemente su posición como principal accionista de la constructora ACS, tras elevar del 14,896% al 15,015% su participación en el capital, valorada en 4.540 millones de euros, sobre una capitalización total de ACS de 30.000 millones de euros en la actualidad.
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