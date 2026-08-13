Florentino Pérez se lleva 23 millones de plusvalía gracias a la revalorización de las acciones de ACS

Florentino Pérez, el presidente de ACS, ha ingresado una plusvalía de 23 millones de euros tras vender un paquete de acciones de la compañía que había recibido del plan de incentivos a largo plazo aprobado en 2023. Así, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se trata de 295.000 acciones procedentes de ese plan, sobre las que pesaba una opción de adquisición a 31,55 euros cada una, precio al que se encontraban las acciones cuando se aprobó el plan.

Por tanto, el empresario gastó 9,3 millones de euros en esa compra, ejecutada el pasado 4 de agosto, a un precio un 71% inferior al de mercado, dado que se trata del plan de incentivos vinculado a la consecución de unos objetivos.

Depués, el 6 de agosto, vendió esas 295.000 acciones a precio de mercado, es decir, a 110,23 euros por título, lo que supone en torno a 32,5 millones de ingresos. Restando el coste de adquisición, la plusvalía bruta asciende a 23 millones de euros.