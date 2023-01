Fact checked

Estamos sumergidos en un día a día repleto de impactos y muchas veces no nos paramos ni a leer ni a escuchar. Es importante para comunicarnos con los demás y sobrevivir emocionalmente. Por esto queremos saber de qué forma entrenar la empatía.

De hecho, la empatía es una habilidad que se puede entrenar, pero requiere estar en presencia del dolor de otra persona, sin intentar eliminarlo, simplemente escuchando. No es complicado. Los expertos dictan que la empatía no es una cualidad rígida, no es una cuestión de ‘se tiene o no se tiene’, es una capacidad que se puede entrenar a través de la práctica.

¿Cómo entrenar la empatía y aprender a escuchar?

Escucha activamente buscando entender

Ixi Ávila, coach de Inteligencia Emocional, desvela que hay que ponerse en la perspectiva de la persona que se está expresando. Empatizar no es aconsejar, educar, interrogar, comparar, solucionar o tener las palabras perfectas. Empatizar es escuchar.

Elimina cualquier tipo de juicio

Es importante recordar que empatizar no es evaluar lo que la persona te está contando, sino escuchar sin poner un valor a lo que esa persona está viviendo.

Reconoce las emociones de esa persona en tu propia experiencia

Solo así podremos empatizar más con lo que nos dice la otra persona. Se trata de ponerse en sus zapatos para saber cómo piensa y descubrir sus emociones.

Por esto, podemos se capaces de empatizar con situaciones ajenas a ti y a lo que has vivido hasta la fecha. Quizás tú no actuarías de la misma manera en la misma circunstancia o no te sentirías triste por las mismas razones.

Da espacio y permiso para que la persona se exprese

Practica simplemente acompañar y da lugar para sentir.

Pregunta en vez de predecir

Esto es el diálogo para poder pensar de qué forma apoyar y ayudar a la otra persona.

Si cuando tenemos un problema de salud acudimos al médico o cuando queremos mejorar la salud física nos apuntamos a un gimnasio, ¿por qué no nos planteamos entrenar la mente y las emociones para vivir una vida satisfactoria?

Ixi Ávila establece que la Inteligencia Emocional es el arte de entender y gestionar tus emociones, sentimientos y relaciones. Es una habilidad que se puede aprender a cualquier edad y no es necesario que te pase nada (siempre nos pasa algo) para empezar un proceso de coaching. Con que tengas metas y aspiraciones, con que estés vivo, te pueden venir bien estas herramientas.

El objetivo de este coaching no controlar las emociones, sino aprender a entrenarlas y a gestionarlas cuando aparezcan. La diversidad emocional es esencial ya que todas las emociones tienen una función y son necesarias.

