Denuncian la pensión de invalidez de la mujer de Cerdán tras demostrar OKDIARIO que anda perfectamente

Un ciudadano particular ha presentado un escrito de denuncia ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde reclama que se revise la situación de incapacidad de la mujer de Santos Cerdán, Paqui Muñoz Cano, a raíz de la exclusiva de OKDIARIO. Este periódico publicó imágenes donde puede verse a la esposa del ex secretario de Organización del PSOE manteniendo una plena actividad física mientras percibe una pensión por invalidez de 640 euros al mes.

En concreto, el denunciante señala en el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que «de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), la percepción de una prestación económica está sujeta al cumplimiento efectivo de los requisitos médicos y funcionales valorados por los órganos técnicos correspondientes». «Si estos cesan o se alteran, el derecho debe ser revisado o extinguido», sostiene.

De esta manera, apela al artículo 200 de la Ley General de la Seguridad Social, que «establece que las pensiones de incapacidad permanente pueden revisarse de oficio por mejoría, por agravación o por error de diagnóstico, y que su mantenimiento está supeditado a la persistencia de la situación invalidante».

Por ello, solicita al INSS la apertura de un «expediente de revisión de oficio del grado de incapacidad permanente» reconocido a Paqui Muñoz Cano, «con base en los indicios objetivos de mejoría funcional conocidos públicamente».

Además, reclama al Ministerio de la navarra Elma Saiz la realización de las «pruebas médicas, evaluaciones clínicas y controles oportunos por parte del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), a fin de determinar si subsiste el grado de incapacidad que da derecho a la pensión».

Junto a ello, el denunciante solicita «suspender cautelarmente el pago de la pensión hasta que se resuelva el procedimiento administrativo de revisión», llegado el caso. Y en última instancia, «si se acreditara la percepción indebida de prestaciones», demanda el inicio de «procedimiento de reintegro de cantidades indebidas». En el supuesto aquí de que concurran indicios de dolo o simulación, pide también «remitir los hechos al Ministerio Fiscal para depurar las posibles responsabilidades penales, por fraude a la Seguridad Social».

En dicho escrito, el denunciante hace referencia a la información publicada por OKDIARIO el pasado 5 de julio que incluye «grabaciones e imágenes recientes en las que se observa a Doña Paqui Muñoz realizando con aparente normalidad actividades físicas tales como caminar sin ayuda y realizar tareas ordinarias que serían incompatibles con el grado de minusvalía o limitación funcional que justifica el reconocimiento de una pensión por incapacidad permanente».

Además, el ciudadano particular subraya que fue el propio Santos Cerdán, marido de Paqui, quien en su declaración ante el juez del Tribunal Supremo el pasado 30 de junio reveló que su esposa cobra una pensión mensual por incapacidad de «640 euros» derivada de un «accidente» laboral, tal y como informó también OKDIARIO.

En una fábrica de Milagro

Fuentes del entorno de Santos Cerdán señalaron a este periódico que su mujer, procedente del municipio sevillano de Los Corrales, «se cayó de una escalera y se rompió el talón de Aquiles cuando trabajaba en la fábrica de Bonduelle, en Milagro», el pueblo navarro donde tienen su casa familiar de protección oficial. Esa empresa es una compañía que envasa conservas de verduras.

La mujer de Santos Cerdán se desplaza sin aparentes dificultades físicas ni ayudas técnicas. No hay ni muletas, ni silla de ruedas, ni nada parecido. Se la puede ver haciendo una vida normal, usando unas sandalias abiertas adecuadas para las altas temperaturas del verano. También se la ve fumando un cigarrillo y disfrutando placenteramente de un aperitivo en una terraza cercana a su domicilio, en el distrito de Chamberí.

Según fuentes especializadas en Derecho Laboral, la rotura del tendón de Aquiles no suele generar incapacidades permanentes de más de tres años. Los expertos señalan que este tipo de lesiones, aunque inicialmente dolorosas e incapacitantes, tienen un pronóstico favorable con el tratamiento adecuado. Puede ser, o bien que como la pensión se dio hace más de una década, no haya pasado revisiones, o bien que las haya superado. Otra opción es haber alegado otros problemas ocultos que no saltan a la vista.

Una incapacidad por esta patología se otorga porque no puede desempeñar su profesión habitual aunque sí otras actividades laborales. En el caso de una operaria de montaje como era ella, la limitación principal sería la bipedestación prolongada y el manejo de cargas. No obstante, las imágenes recientes no muestran restricciones evidentes en estos aspectos.