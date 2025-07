Los conductores en alerta por la nueva señal que ya está en España y que puede afectar a tus vacaciones

Conducir por las carreteras españolas implica prestar atención a numerosos elementos más allá de las líneas blancas que delimitan nuestro carril. Este año 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado su catálogo oficial de señales, incorporando una serie de pictogramas pensados para adaptarse a las nuevas realidades del tráfico, como los vehículos de movilidad personal, y optimizar la seguridad vial. Entre estas novedades destaca una que ha generado un gran debate entre los conductores: la señal P‑35, también conocida como «trenzado», que muchos reconocen pero ninguno parece comprender a la perfección.

Un tramo trenzado es aquel espacio donde coinciden una entrada y una salida de la vía principal. Es decir, es una zona donde un vehículo que se incorpora a la carretera y otro que quiere abandonarla se cruzan, generando un solapamiento de trayectorias. Este intercambio simultáneo de carriles es lo que da lugar al término «trenzado». La peculiaridad de estos tramos es que no se trata simplemente de una incorporación o una salida: es una zona donde ambos movimientos se producen casi al mismo tiempo y en el mismo carril. En otras palabras, mientras un coche entra desde un ramal, otro puede estar intentando salir por una salida próxima, y ambos deben cambiar de carril, muchas veces cruzando sus trayectorias.

Una nueva señal en las carreteras

La inclusión de ésta nueva señal no es meramente decorativa ni caprichosa. La DGT ha detectado que en muchos casos estos tramos suponen un riesgo elevado de accidente, sobre todo porque algunos conductores no saben anticipar ni interpretar adecuadamente la dinámica del tráfico en estas zonas. Por eso, la señal P-35 se colocará antes del inicio del tramo trenzado, con la intención de advertir al conductor de que está próximo a una sección de la vía donde se requiere mayor atención y precaución.

En estos tramos, la señal busca que el conductor entienda que debe prepararse para compartir el carril con otros vehículos que realizarán maniobras similares, pero en dirección contraria (unos entrando, otros saliendo). Así, al visualizar la señal con suficiente antelación, se espera que el conductor tome decisiones más seguras: reducir ligeramente la velocidad, observar el retrovisor, anticipar los movimientos de otros coches y señalizar con mayor claridad sus propios desplazamientos.

¿Dónde suelen encontrarse los tramos trenzados?

Los tramos trenzados no son una rareza. De hecho, si has conducido por una autopista o autovía en alguna ocasión, seguramente has pasado por uno sin saber su nombre técnico. Son muy comunes en zonas de enlace entre distintas carreteras, especialmente donde hay entradas y salidas consecutivas. Por ejemplo, cuando una vía secundaria se une a una autovía que, pocos metros más adelante, ofrece una salida hacia otra dirección.

En esos pocos cientos de metros, se produce un cruce de intenciones: unos conductores desean entrar, mientras otros quieren salir. Es precisamente esta dinámica simultánea la que requiere mayor precaución. Y es en ese contexto donde entra en juego la nueva señal: para advertir del riesgo y mejorar la fluidez sin sacrificar la seguridad.

¿Qué consecuencias puede tener no respetar la señal?

A nivel legal, todas las señales de tráfico tienen carácter obligatorio. Esto significa que ignorarlas puede acarrear sanciones. Aunque la señal P-35 es de advertencia y no impone una acción concreta (como podría hacerlo una señal de stop), desatender su mensaje puede considerarse una infracción leve, sobre todo si tu comportamiento pone en peligro a otros usuarios o contribuye a un accidente.

Las multas por infracciones leves, según la Ley de Tráfico, pueden llegar hasta los 100 euros. No obstante, si el resultado de esa omisión provoca un accidente con daños materiales o personales, las sanciones pueden ser mayores y acompañarse de responsabilidad civil o incluso penal.

Conducción responsable

Más allá de evitar sanciones, respetar señales como la P-35 implica adoptar una actitud de responsabilidad en la carretera. Este tipo de advertencias no solo protegen a quien conduce, sino también al resto de usuarios, incluyendo pasajeros, peatones y ocupantes de otros vehículos. Al tratarse de una señal de alerta sobre un riesgo potencial, su presencia debe interpretarse como una invitación a conducir con más atención, no como una simple sugerencia.

Además, en un entorno de tráfico cada vez más dinámico, con la convivencia entre vehículos tradicionales, bicicletas, motocicletas, patinetes eléctricos y peatones, la seguridad vial depende en gran medida de la capacidad de adaptación y aprendizaje de cada conductor.

En resumen: una señal clave para prevenir accidentes

La incorporación de la señal P-35 al reglamento de tráfico es una medida preventiva que busca reducir el número de accidentes en tramos críticos. Respetarla es una forma directa de contribuir a una circulación más segura, fluida y consciente. Así que la próxima vez que veas este triángulo blanco y rojo con el dibujo de carriles cruzados, recuerda que estás a punto de entrar en una zona donde la atención y la prudencia son más necesarias que nunca.