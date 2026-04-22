¿Hay escena postcréditos en ‘Michael’, la película de Michael Jackson?

No es ningún secreto que la película MICHAEL había generado muchísima expectación desde que se confirmó que este proyecto iba a ser una realidad. Y siendo honestos, no es para menos. Sobre todo porque estamos ante el artista más impresionante de todos los tiempos y que, a pesar de eso, no tuvo una vida sencilla. Es evidente que desde que tuvo uso de razón, la música estuvo ligada a su vida. No solamente por el talento innato que tenía para cantar y expresar historias a través de canciones, sino por lo sumamente exigente, insistente y hasta manipulador que podría llegar a ser su padre, que vivía por y para salir de la pobreza en la que estaba inmersa su familia, asentada en Gary, Indiana. Todo a costa del talento de sus hijos, especialmente de Michael.

Si no has visto MICHAEL, te avisamos de que, a partir de ahora, puedes encontrar SPOILERS de la película. Y es que, a pesar de las dos horas de duración de este proyecto, lo cierto es que se pasan volando. El equipo ha sido capaz de adentrar de lleno al espectador en la historia de Michael Jackson, centrándose especialmente en el terreno de la música, aunque sin dejar de lado los diversos conflictos a los que tuvo que hacer frente a lo largo de sus primeros años, desde que comenzó su etapa en The Jackson 5 hasta que rompió todo vínculo con la era Bad. Es en ese preciso instante, después de la actuación de Michael Jackson (interpretado por Jaafar Jackson) en Londres, cuando los espectadores se quedan completamente descolocados con un mensaje: «Continuará».

Por lo tanto, ya nos da pie a que puede que ese no sea el final de este filme y que veremos una segunda película. Después de todo, y como no podía ser de otra manera, muchos son los que optan por esperar al final de los créditos para ver si han reservado alguna escena que pudiera dar pie a qué podríamos ver, exactamente, en la siguiente parte, que no es, ni de lejos, la más fácil de contar de la historia de Michael Jackson.

¿Hay escena postcréditos de ‘MICHAEL’?

No, no la hay. Aunque con ese final dan pistas de que vamos a poder disfrutar de una segunda entrega de esta película, lo cierto es que no han querido ir mucho más allá al respecto. Prefieren llevar esa táctica misteriosa que Michael Jackson quiso llevar a cabo antes del lanzamiento de Thriller, el disco más vendido de la historia de la música: generar expectación y, por ende, más interés.

Por lo tanto, si vas a ver la película de MICHAEL, no hace falta que te quedes hasta el final, puesto que no vas a encontrar nada más que a los acomodadores dejando todo preparado para la siguiente sesión. Así pues, tocará esperar a ver si el equipo de este largometraje se adentra de lleno a la hora de mostrar esa segunda parte que, como decimos, no es para nada fácil de reflejar en la gran pantalla. ¡Pero estamos seguros de que lo lograrán!