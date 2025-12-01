Brutal violación grupal en Málaga: tres detenidos por agredir sexualmente a la víctima en un descampado

Una joven de 18 años fue víctima de una brutal agresión sexual grupal el pasado 3 de octubre en un descampado cercano a una discoteca en Málaga capital. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a OKDIARIO Andalucía que detuvieron a los tres acusados el 27 de noviembre. Se trata de tres jóvenes de entre 18 y 19 años que ya se encuentran en prisión provisional por orden judicial como presuntos autores de los hechos. Según ha podido saber este periódico, los tres acusados son de nacionalidad española.

La agresión ocurrió de madrugada, tras una noche de ocio en una conocida discoteca de la ciudad. Según la investigación policial, la víctima conoció dentro del local a uno de los agresores. En un momento dado, ambos salieron juntos a la calle, momento en el que se sumaron otros dos jóvenes, amigos del primero. Una vez en la vía pública, el grupo condujo a la joven hasta un descampado utilizado habitualmente como aparcamiento, donde presuntamente la forzaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.

Tras los hechos, se activó de inmediato el protocolo para víctimas de agresión sexual. La joven fue atendida en un centro hospitalario y, posteriormente, presentó denuncia ante la Policía Nacional. La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga se hizo cargo de una investigación que fue calificada como «muy compleja» debido a la naturaleza de los hechos y la necesidad de recopilar pruebas sólidas.

Las diligencias incluyeron múltiples actuaciones: reconstrucción de los hechos, declaraciones de testigos, reconocimientos fotográficos y análisis de los movimientos de los implicados durante esa noche. Gracias a estos trabajos, se logró identificar a los tres presuntos agresores, que fueron localizados y detenidos en sus respectivos domicilios el pasado jueves 27 de noviembre.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga el viernes 28. La magistrada instructora ha acordado su ingreso en prisión provisional como medida cautelar, mientras continúan las pesquisas judiciales para esclarecer completamente lo sucedido.

Los tres investigados, todos mayores de edad, se enfrentan a una acusación por un delito de agresión sexual en grupo, una de las formas más graves de violencia contra la mujer tipificadas en el Código Penal. La causa continúa abierta y bajo secreto de sumario.