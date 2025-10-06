Ada Colau a su regreso de Israel: «Es un Estado fascista, a un compañero le quitaron el ventolín»

La ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el el concejal de ERC de Barcelona Jordi Coronas han llegado este domingo 5 de octubre a Barcelona deportados por Israel: «No hemos podido salir de la celda. Es un estado fascista, a un compañero le quitaron el ventolín», ha destacado la es alcaldesa después de ponerse a llorar al ser recibida en el aeropuerto de Barcelona. Este lunes 6 de octubre, víspera de la masacre terrorista de Hamás, está previsto que llegue otro avión de deportados españoles. Israel ha notificado que hay una mujer española detenida por morder a una médico que la estaba asistiendo. Los viajes de la deportación han sido pagados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La ex alcaldesa y el concejal de ERC han llegado en el grupo de 21 españoles deportados por Israel en un viaje pagado por el Gobierno de Pedro Sánchez a poco antes de las 23:00 horas. Han sido recibidos hacia las 23.20 horas en la puerta de salidas del aeropuerto. Llevaban una camiseta blanca y un pantalón gris como el resto de los deportados, facilitados por el Gobierno de Israel.

«Ha sido una experiencia muy dura que ha mostrado lo peor y lo mejor de la humanidad», ha resumido Coronas, ha sido capitán de uno de los barcos que casi llega a Gaza. En cambio, Coronas ha reconocido que «no ha habido violencia» cuando el Ejército de Israel interceptó las embarcaciones el pasado miércoles 1 de octubre.

«Han vulnerado todos nuestros derechos fundamentales. Israel es un estado genocida, pero va a haber más flotillas y vamos a seguir en pie», ha apuntado Colau.

Sin aire acondicionado

Coronas y Colau han explicado, por ejemplo, que durante el traslado hasta la cárcel bajaron el aire acondicionado, que no se les ha permitido comer, que muchos enfermos no han recibido sus medicinas.

Nos han quitado la ropa

La ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha destacado que nos han quitado la ropa. Colau ha relatado que en su celda, en la que había hacinadas varias personas. En total, había unas 15 mujeres.

«Han firmado documentos en mi nombre»

La ex alcaldesa de Barcelona ha destacado que los soldados «han firmado documentos en mi nombre».

Coronas ha destacado que «¿la última democracia de la región? ¡Y una mierda!», ha espetado Coronas. A su juicio, después del trato recibido «a Israel hay que pararlo ya. Porque si Ada y yo fuéramos palestinos, ahora no estaríamos vivos».

Una fotografía de Gaza

Ada Colau ha destacad que había una gran fotografía de la Franja de Gaza destrozada en la que se leía: «Bienvenidos a la nueva Gaza».