Hamás quiere que Israel le entregue a cuatro terroristas que suman condenas de 94 cadenas perpetuas

Mientras Israel, Hamás y mediadores internacionales se reúnen en Egipto, los terroristas islamistas esperan que cuatro terroristas de alto perfil, encabecen su lista para ser liberados en cualquier intercambio por rehenes israelíes que retiene. Los cuatro prisioneros que Hamás quiere en su lista incluye a los cerebros terroristas de la Segunda Intifada; se trata de condenados y encarcelados cuyas penas suman 94 cadenas perpetuas.

Marwan Barghouti : líder de Fatah condenado por cinco asesinatos. Cumple cinco cadenas perpetuas.

: líder de Fatah condenado por cinco asesinatos. Cumple cinco cadenas perpetuas. Ahmad Saadat : jefe del FPLP vinculado al asesinato de Zeevi, general, político e historiador israelí, fundador del partido de derecha nacionalista Moledet. Condenado a 30 años de prisión.

: jefe del FPLP vinculado al asesinato de Zeevi, general, político e historiador israelí, fundador del partido de derecha nacionalista Moledet. Condenado a 30 años de prisión. Ibrahim Hamed: jefe de operaciones de Hamás en Cisjordania. Sentenciado a 54 cadenas perpetuas.

jefe de operaciones de Hamás en Cisjordania. Sentenciado a 54 cadenas perpetuas. Abbas al-Sayed: cerebro de la masacre del Hotel Park de 2002. Condenado a 35 cadenas perpetuas.

Marwan Barghouti

Barghouti, alto cargo de Fatah y ex jefe de la milicia Tanzim en Cisjordania, fue un líder clave de la Segunda Intifada. Fue arrestado en Ramala durante la Operación Escudo Defensivo en abril de 2002 y posteriormente condenado en un tribunal civil israelí por cinco cargos de asesinato y otros delitos; cumple cinco cadenas perpetuas, más años adicionales. Barghouti sigue siendo uno de los «políticos palestinos más populares», según múltiples encuestas, y ha sido mencionado con frecuencia en las negociaciones como una de las principales demandas de Hamás, según The Jerusalem Post.

Ahmad Saadat

Saadat asumió el cargo de secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) en octubre de 2001, tras el asesinato de su predecesor, Abu Ali Mustafa, por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Israel lo responsabiliza de planear el asesinato en 2001 del ministro de Turismo, Rehavam Zeevi. Tras años bajo custodia de la Autoridad Palestina en Jericó, bajo la supervisión de guardias británicos y estadounidenses, los vigilantes se retiraron y las FDI allanaron la prisión en marzo de 2006, arrestando a Saadat. En 2008, un tribunal militar israelí lo condenó a 30 años de prisión.

Ibrahim Hamed

Hamed sirvió como comandante superior de las Brigadas Izzadin al-Qassam de Hamás en Cisjordania durante la Segunda Intifada y fue arrestado en Ramala en mayo de 2006. Fue declarado culpable de orquestar unos atentados con bombas de gran poder de destrucción, incluyendo el atentado del Café Moment en Jerusalén, con 11 muertos, el de la cafetería de la Universidad Hebrea, con 9 muertos y otros con numerosas víctimas. Recibió 54 cadenas perpetuas consecutivas por 46 asesinatos.

Abbas al-Sayed

Sayed , un importante terrorista de Hamás de Tulkarm, ayudó a planificar el atentado suicida de la noche de Pascua en el Hotel Park de Netanya en marzo de 2002, que mató a 30 personas e hirió a otras 160. Fue declarado culpable en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv y condenado a 35 cadenas perpetuas; Israel lo ha excluido repetidamente de anteriores intercambios de prisioneros.