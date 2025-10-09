Trump anuncia que Israel y Hamás han acordado la entrega de rehenes y el repliegue Israelí en Gaza

Donald Trump ha anunciado este jueves que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo definitivo e «histórico» sobre la entrega de rehenes, la primera fase de su plan de paz para la Franja de Gaza. Esta vendrá seguida del repliegue Israelí en Gaza hasta una línea acordada en las negaciones inmediatas. Así se desprende del mensaje que ha publicado el presidente de EEUU en su red social.

«Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera».

Añade Trump en su nota que «¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!».

Con anterioridad a este anuncio de Trump sobre el intercambio de rehenes y presos por parte de Hamás e Israel, se vivía una curiosa escena que cobra todo el sentido tras la publicación del mensaje de Trump. El líder norteamericano participaba en una mesa redonda. Cuando se ha acercado el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y le ha dado un papel en el que se podía leer que el acuerdo estaba «muy cerca» y que tenía que aprobar una publicación en Truth Social para «ser el primero en anunciarlo».

Donald Trump era interrumpido por el Secretario de Estado, Marco Rubio, que le ha pasado la nota y le ha susurrado un mensaje al oído. Trump informaba entonces a la sala que lo que le había dicho, que estaba relacionado con su plan de paz para la Franja de Gaza. «Acabo de recibir una nota del Secretario de Estado que dice que estamos muy cerca de un acuerdo en Oriente Medio y que será necesario hacerlo con bastante rapidez», ha dicho Trump.

Poco después, Trump anunciaba que planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo, en medio de los contactos indirectos que mantienen en El Cairo Israel y Hamás para un posible acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, al hilo de la propuesta de Trump aceptada por ambas partes.

«Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, ya veremos. (…) Saldremos probablemente el domingo, quizá el sábado, quizá un poco más tarde del sábado por la noche. Pero ese parece ser nuestro horario», ha declarado el presidente estadounidense ante la prensa durante una reunión de su gabinete.

Netanyahu: «Es un gran día para Israel»

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha manifestado esta noche de jueves sobre el principio de acuerdo con Hamás anunciado por Trump y ha asegurado que es «un gran día para Israel».

Netanyahu ha anunciado que este jueves convocará a su gobierno para ratificar el acuerdo del plan de paz para Gaza firmado con Hamás en Egipto y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina.

Hamás valora el esfuerzo de Trump

Por su parte, los terroristas de Hamás han publicado un comunicado en el diario Filastín en el que ha anunciado «un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros» en el marco de unas negociaciones entre las distintas facciones palestinas en Sharm el Sheij que ha destacado como «responsables y serias».

El grupo terrorista ha declarado que valora «enormemente los esfuerzos» tanto de los países mediadores como del presidente Trump para terminar con el conflicto «de forma definitiva y lograr la retirada completa» de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Qatar ve cerca el final de la guerra

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, ha confirmado en su cuenta de la red social X que se ha alcanzado un primer pacto «sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego» en la Franja de Gaza.

El representante de Qatar ha asegurado como resultados del acuerdo «el fin de la guerra, la liberación de detenidos israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria» en la Franja, si bien ha señalado que se aportarán detalles de lo alcanzado «más adelante».