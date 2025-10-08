Lo que Marco Rubio le susurra al oído a Trump sobre la paz en Gaza: «Será necesario…»

Los medios y las redes norteamericanos han viralizado este miércoles una imagen que en seguida ha hecho recordar a quienes la han visto a una de las fotos icónicas del devastador 11S. Mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, protagonizaba una intervención, era interrumpido por el Secretario de Estado, Marco Rubio, que le ha pasado una nota y le ha susurrado un mensaje al oído.

Trump informaba entonces a la sala que lo que le había dicho, que estaba relacionado con su plan de paz para la Franja de Gaza. «Acabo de recibir una nota del Secretario de Estado que dice que estamos muy cerca de un acuerdo en Oriente Medio y que será necesario hacerlo con bastante rapidez», ha dicho Trump.

El momento, naturalmente, ha evocado aquél en que el entonces presidente de EEUU, George W. Bush, era informado de los atentados sobre las Torres Gemelas.

Poco después Trump anunciaba que planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo, en medio de los contactos indirectos que mantienen Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un posible acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, al hilo de la propuesta de futuro presentada la semana pasada por el inquilino de la Casa Blanca para el enclave palestino.

«Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, ya veremos. (…) Saldremos probablemente el domingo, quizá el sábado, quizá un poco más tarde del sábado por la noche. Pero ese parece ser nuestro horario», ha declarado el presidente estadounidense ante la prensa durante una reunión de su gabinete.

Trump ha asegurado que Estados Unidos tiene «un gran equipo allí, excelentes negociadores» y ha reconocido que «lamentablemente también hay excelentes negociadores del otro lado». «Pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones avancen muy bien. Estamos tratando con Hamás y con otros muchos países», ha señalado.

Así, ha celebrado que «prácticamente todos» los países árabes y musulmanes están involucrados en las negociaciones. «Nunca había sucedido antes. Nada parecido había sucedido antes. Y nuestra negociación final, como saben, es con Hamás», ha añadido. Por último, ha considerado que la paz en la región, que espera que «se haga realidad», está «muy cerca».