Hamás agradece el esfuerzo de Trump y los países intermediarios para alcanzar el pacto con Israel

Poco después del anuncio de Donald Trump de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo definitivo e «histórico» sobre la entrega de rehenes y el repliegue israelí en Gaza, los terroristas de Hamás han publicado un comunicado en el diario Filastín en el que ha anunciado «un acuerdo para la paz en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros» en el marco de las negociaciones entre Hamás e Israel en Egipto.

El grupo terrorista ha declarado que valora «enormemente los esfuerzos» tanto de los países mediadores como del presidente Trump para terminar con el conflicto «de forma definitiva y lograr la retirada completa» de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había sido el encargado de anunciar que Israel y Hamás han acordado la primera fase del plan de paz del mandatario norteamericano para el futuro de la Franja de Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, manifestó esta noche sobre el principio de acuerdo con Hamás anunciado por Trump y ha asegurado que es «un gran día para Israel».

Netanyahu ha anunciado que este jueves convocará a su gobierno para ratificar el acuerdo del plan de paz para Gaza firmado con Hamás en Egipto y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina.

Qatar ve cercano el fin de la guerra

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, ha confirmado en su cuenta de la red social X que se ha alcanzado un primer pacto «sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego» en la Franja de Gaza.

El representante de Qatar ha asegurado como resultados del acuerdo «el fin de la guerra, la liberación de detenidos israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria» en la Franja, si bien ha señalado que se aportarán detalles de lo alcanzado «más adelante».