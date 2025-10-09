Israel se prepara para retirar sus tropas de la Franja de Gaza tras alcanzar un acuerdo con Hamás

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves el inicio de los «preparativos operativos» para proceder a un «repliegue gradual» de sus tropas en la Franja de Gaza después de que el Gobierno israelí y el grupo terrorista Hamás hayan llegado un acuerdo para aplicar la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Tras las instrucciones recibidas del eslabón político y en línea con el análisis de la situación, las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado los preparativos operativos previos a la aplicación del acuerdo», informa el Ejército israelí a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial en la red social X.

El texto añade que «como parte de este proceso, se están llevando a cabo protocolos de combate y transición hacia líneas de despliegue ajustadas», subrayando que las tropas «continúan desplegadas y preparadas para cualquier eventualidad a nivel operativo».

El anuncio se produce pocas horas después de que el presidente Trump revelara, en su red Truth Social, que tanto Israel como Hamás aceptaron su «propuesta de alto el fuego» tras una serie de negociaciones indirectas celebradas en Egipto durante la última semana. «Las dos partes han aprobado la primera fase de mi plan. Este es un gran paso hacia la paz en Oriente Medio», escribe Trump, que no descarta viajar a la región en los próximos días para supervisar personalmente la implementación del acuerdo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado el anuncio como «un gran día para Israel» y confirmó que su gabinete se reunirá este mismo jueves para ratificar formalmente el pacto.

Netanyahu también ha mostrado su agradecimiento a los «heroicos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)» y a todas las fuerzas de seguridad cuyo coraje y sacrificio ha permitido que «llegara a este día», un mensaje que extiende «de todo corazón» a Trump y a su equipo por «su compromiso» con la liberación de los rehenes, que ha descrito como una «sagrada misión».

«Con la ayuda de Dios, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos», dijo el primer ministro de Israel.

Por su parte, el grupo terrorista ha declarado que valora «enormemente los esfuerzos» tanto de los países mediadores como del presidente Trump para terminar con el conflicto «de forma definitiva y lograr la retirada completa» de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.