Hamás acepta entregar las armas a Egipto pero se niega a ceder Gaza a un comité internacional

El grupo terrorista de Hamás ha aceptado entregar sus armas a un comité egipcio-palestino este martes 7 de octubre, pero ha rechazado de forma categórica ceder la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición. Este martes 7 de octubre se cumplen dos años de la masacre terrorista de Hamás, que empezó la actual guerra en Israel y los terroristas. Hamás asesinó a más 1.200 personas y secuestró a 251 personas. Todavía quedan 48 rehenes secuestrados en la Franja de Gaza.

Dos años después de la matanza del 7 de octubre, los terroristas de Hamás acceden a entregar sus armas pero se aferra al control de la Franja de Gaza.

Los equipos negociadores de Israel y Hamás continúan en Egipto sus conversaciones indirectas sobre la aplicación del plan de alto el fuego y liberación de rehenes, tras concluir la madrugada de este martes su primera reunión «en medio de una atmósfera positiva».

En paralelo, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, ha anunciado que una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se unirá próximamente a las conversaciones en Egipto para avanzar hacia un acuerdo de tregua en Gaza, basado en la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También participará el yerno del presidente de Donald Trump, Jared Kushner. El marido de la hija de Trump es judío ortodoxo y ha sido clave en delinear el plan de 20 puntos de Trump. Durante la primera administración de Trump (2017-2021), fue clave en las negociaciones para acercar algunas naciones árabes a Israel.

La decisión de entregar las armas, pero a Egipto, según ha confirmado una fuente a la Agencia Efe, destaca que los terroristas mantienen sus exigencias al negarse a hacer la entrega a un comité internacional.

Abajo se puede ver un vídeo distribuido por Hamás en el que se muestra cómo fabrican su propio armamento.

Footage of Hamas building their own weapons pic.twitter.com/M4gjbNbBjO — Combat Archive (@Zoma3mk) June 2, 2025

Abdelatty ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en la que ha explicado que ambos «mantuvieron una larga conversación con Steve Witkoff, quien se espera que llegue a Egipto en las próximas horas»

Junto a Witkoff, también se prevé la participación del yerno y asesor de Trump para Oriente Medio, Jared Kushner, en las conversaciones indirectas que se reanudaron este martes en la ciudad turística de Sharm el Sheikh.

Qatar, nación que ha albergado a la cúpula de Hamás durante los últimos años, ha afirmado que las Fuerzas de Defensa de Israel ya deberían haber cesado sus operaciones en la Franja bajo el plan propuesto, y que la guerra concluirá una vez liberados los 48 rehenes que aún permanecen en manos de Hamás.