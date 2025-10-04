Netanyahu: «Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada, diplomática o militarmente»

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha destacado este sábado en una declaración en vídeo que «Hamás será desarmada y Gaza desmilitarizada, diplomática o militarme». Netanyahu, ha afirmado que la disposición de Hamás para liberar a todos los rehenes se debe únicamente a la presión militar y diplomática ejercida por Israel y sus aliados, descartando que el grupo estuviera dispuesto a hacerlo en el pasado.

«Algunos críticos dicen que Hamás estaba listo hace uno o incluso dos años para liberar a todos nuestros rehenes sin una retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel de Gaza. Eso es completamente falso», ha declarado Benjamin Netanyahu. «El cambio en la postura de Hamás se debió únicamente a la presión militar y diplomática que ejercimos», ha reiterado Netanyahu.

Además, ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su firme apoyo y por colaborar en los ataques contra el programa nuclear de Irán. Netanyahu ha asegurado que Israel puede lograr la liberación de todos los rehenes sin retirarse de Gaza.

Netanyahu ha explicado que ha ordenado al equipo negociador israelí, liderado por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, que se desplace a El Cairo para concretar los «detalles técnicos» de la liberación de los rehenes.

«Nuestra intención, y la de nuestros amigos estadounidenses, es cerrar las negociaciones en cuestión de días», ha señalado Netanyahu, recordando que Trump ha dejado claro que no tolerará tácticas de demora por parte de Hamás.

En la segunda fase del acuerdo, ha afirmado el primer ministro, Hamás será desarmado y la Franja de Gaza desmilitarizada: «Sucederá o bien de manera diplomática, según el plan de Trump, o de manera militar, por nosotros», ha advertido Netanyahu.