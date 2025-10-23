Trump dice que retirará «todo el apoyo» a Israel si continúa con la anexión de Cisjordania

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha asegurado que retirara su «apoyo» a Israel si la nación judía sigue adelante con el proceso lega para anexionarse Cisjordania. EEUU ha insistido en varias ocasiones desde el inicio de las negociaciones para el alto el fuego en la Franja de Gaza en dejar fuera de la mesa la medida para que este territorio pase a estar controlado por Israel.

Trump ha asegurado, en una entrevista con la revista Time, que la anexión de Cisjordania «no sucederá». «No va a suceder porque he dado mi palabra a los países árabes y no es algo que pueda hacerse ahora, tenemos un gran apoyo de estos países. Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si esto sucede», ha insistido el líder estadounidense.

El presidente republicano ha señalado que han sido sus acciones las que han permitido «frenar a Netanyahu a la hora de seguir con los ataques en Gaza». «Simplemente habría seguido con la guerra durante años», ha asegurado Trump sobre Benjamin Netanyahu, presidente de Israel.

Trump ha recordado el valor de su mediación con el líder israelí para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. «Le dije que se pueden librar batallas de forma unilateral, pero que el mundo está en su contra. E Israel es un lugar pequeño en comparación con el mundo», señala el líder estadounidense en la entrevista. «Le detuve porque iba a seguir. Fue increíble», ha presumido Trump.

El magnate también ha asegurado fue «un error» por parte de Israel cuando intentó acabar con la cúpula de Hamás atacando Qatar, pero que abrió la vía para lograr un acuerdo de alto el fuego. «Cuando cometieron ese error táctico, el de Qatar, le dije al emir que esa cuestión nos colocaría a todos en la misma página», ha defendido Trump.

En relación con la normalización de las relaciones con Arabia Saudí, el presidente estadounidense ha asegurado que de cara a finales de año podría ser plausible un avance. «Creo que estamos muy cerca. Creo que Arabia Saudí va a liderar el camino», ha afirmado, antes de matizar que «antes había un problema con Gaza y otro con Irán». «Ahora ya no tienen estos dos problemas», ha añadido.

El presidente estadounidense se ha mostrado optimista con la idea de que Riad se sume a los Acuerdos de Abraham de cara a finales de año y ha aseverado que prevé visitar la Franja de Gaza «en algún momento».