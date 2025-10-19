Israel anuncia que «aplicará» de nuevo el alto el fuego tras responder al ataque de Hamás

Israel ha anunciado que ha reanudado la aplicación del alto el fuego este domingo 19 de octubre. Las Fuerzas de Defensa de Israel han respondido al ataque de los terroristas de Hamás de por la mañana con el que han violado la tregua. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha ordenado «actuar enérgicamente contra objetivos terroristas» después de un ataque en Rafah, zona fronteriza con Egipto. Los terroristas de Hamás han disparado un misil antitanque y han abierto fuego contra una excavadora militar, según el Ejército de Israel. Dos soldados israelíes han muerto en el ataque y tres han resultado heridos.

Los soldados fallecidos han sido identificados como el mayor Yaniv Kula, de 26 años, y el sargento Itay Yavetz, de 21. Ambos formaban parte del Batallón 932 de la Brigada Nahal y eran originarios de la ciudad central de Modiin. Kula se desempeñaba como comandante de compañía.

Israel responsabilizó a Hamás por los ataques, calificándolos de “violación flagrante del acuerdo de alto el fuego”. No obstante, el grupo terrorista aseguró que el incidente ocurrió en un área bajo control israelí, donde afirmaron no haber tenido contacto con sus operativos durante meses.

El jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, declaró que las tropas “permanecerán en máxima alerta” y subrayó: “Estamos preparados y nos preparamos para cualquier escenario”, durante una ceremonia de traspaso del secretario militar del presidente.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 a. m. en el sureste de Rafah, cerca de la carretera Salah a-Din. La zona, al este de la llamada Línea Amarilla, se encuentra bajo control de las FDI como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás.

Según una investigación preliminar de las FDI, una célula de operativos terroristas salió de un túnel en la zona y disparó cohetes RPG contra una excavadora, causando la muerte de los dos soldados. Al mismo tiempo, otra excavadora fue alcanzada por fuego de francotirador, hiriendo a otros dos soldados —operadores de maquinaria pesada—, uno de ellos de gravedad y otro de forma moderada.

Poco después, otro soldado, también operador de maquinaria pesada, resultó moderadamente herido por disparos de francotirador, según la investigación preliminar del ejército.

Las tropas se encontraban operando en la zona —bajo control israelí como parte del alto el fuego— con el objetivo de desmantelar la infraestructura de Hamás, asumiendo que aún podrían quedar combatientes ocultos en los túneles del grupo terrorista.

Se trató del primer incidente mortal para las FDI en Gaza desde el inicio del alto el fuego propuesto por Estados Unidos, que comenzó hace poco más de una semana y buscaba poner fin a dos años de guerra.

En respuesta al ataque, la Fuerza Aérea israelí y las tropas terrestres realizaron de inmediato bombardeos en la zona, atacando bocas de túnel y otra infraestructura utilizada por Hamás. Más tarde, durante el día, las FDI llevaron a cabo una serie de decenas de ataques en el sur y centro de Gaza, incluidos objetivos de un sistema de túneles que anteriormente había sido usado por Hamás para mantener rehenes.