Netanyahu promete «responder con fuerza y terminar con el terror de Hamás en Gaza» tras el ataque a Israel

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha prometido este domingo 19 de octubre «responder con fuerza y desbaratar el control de Hamás sobre Gaza» tras el ataque a tropas israelíes. El primer ministro de Israel advierte que Israel actuará «sin contemplaciones» después de la agresión del grupo islamista, al que acusa de poner en riesgo tanto a israelíes como a palestinos.

Los terroristas de Hamás han negado el ataque de en Rafah. Los terroristas han destacado que entregarán cuerpo de rehén acordado este domingo «si las condiciones son adecuadas». Los cuerpos devueltos a Israel durante la noche del sábado al domingo han identificado como Ronen Engel, Sonthaya Oakkharasri.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha reiterado que los terroristas de Hamás «prometieron» que se desarmaría, pero ha afirmado que no hay un plazo fijo para ello. «Prometieron que lo harían», ha declarado Trump.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu convocará esta tarde a sus principales asesores para una reunión urgente. En la reunión se abordará la respuesta de Israel al ataque de Hamás contra las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ocurrido esta mañana y la incapacidad del grupo terrorista para devolver a la mayoría de los rehenes muertos restantes. La reunión está programada para las 18:00 horas (17:00 horas).

«Hamás sigue demostrando con sus actos bárbaros e irresponsables que es la mayor amenaza tanto para el pueblo israelí como para el palestino. Respondemos con fuerza contra su brutal régimen y desbarataremos su control sobre Gaza», ha declarado Netanyahu a través de la Oficina del Primer Ministro.

Netanyahu ha afirmado que Israel «no permitirá que Hamás utilice Gaza como base para atacar» y que su Gobierno está decidido a «poner fin al régimen de terror» que el grupo mantiene desde hace años en el enclave. «No nos detendremos hasta garantizar que Gaza deje de ser un bastión del terrorismo y vuelva a estar bajo un liderazgo que quiera la paz y la estabilidad», ha añadido.

«Israel responderá con toda la fuerza necesaria para defender a su pueblo, pero también para liberar a Gaza del yugo de Hamás», ha insistido Netanyahu, en un mensaje que apunta tanto a los dirigentes del grupo terroristas como a los mediadores internacionales.