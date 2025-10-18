Hamás dijo que no sabía dónde había más cuerpos de rehenes israelíes pero ha entregado otro este viernes

El grupo terrorista Hamás, que decía que ya no sabía dónde había más cadáveres de rehenes de israelíes, en Gaza, ha entregado este viernes por la noche los restos de otro secuestrado a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel han recibido el cuerpo de un rehén fallecido después de que Hamás lo entregara a la Cruz Roja la madrugada del sábado.

Por su parte, la Oficina del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, ha indicado que se había notificado a la familia en cuestión y ha pedido discreción hasta que se identifique oficialmente el cuerpo.

Las Brigadas Al Qassam, vinculadas a Hamás, habían informado horas antes de que «como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros» iba a proceder a las 23.00 horas (hora local, 22.00 hora peninsular española) a la entrega del «cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza».

Hamás había comunicado antes a mediadores de las negociaciones que había descubierto más restos de rehenes. Esta revelación se produce después de que Israel y los mediadores presionaran al grupo terrorista para que devolviera los restos de los 48 rehenes que establece el acuerdo de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. Desde entonces y ya fuera del periodo, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de nueve (diez, de confirmarse este último) de los 28 fallecidos.

Hamás aseguró que ya había devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que habría tenido acceso y avisó de que la recuperación de los restantes requiere de un «equipo especializado» para extraerlos de entre los escombros. De hecho, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

Netanyahu reclamó que «la organización terrorista Hamás debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolverlos como parte de la aplicación del acuerdo. No cederemos en este punto y no escatimaremos esfuerzos hasta que recuperemos a todos los rehenes caídos, hasta el último de ellos», ha zanjado.