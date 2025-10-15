Israel revela que el ADN de uno de los cuerpos entregados por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes

El Gobierno de Israel ha confirmado este miércoles que la identidad de uno de los cuerpos entregados recientemente por la organización terrorista Hamás, en el marco del acuerdo de intercambio de rehenes, no es de ninguno de los ciudadanos israelíes secuestrados. Según han señalado las autoridades israelíes, las muestras de ADN tomadas al cadáver no coinciden con «ninguno de los rehenes israelíes registrados como fallecidos o desaparecidos en Gaza», lo que ha generado confusión y malestar en el proceso de repatriación de las víctimas.

De los cuatro cuerpos entregados por Hamás en los últimos días, tres han sido correctamente identificados como los israelíes Tamir Nimrodi, Uriel Baruch y Eitan Levy. Sin embargo, el cuarto cuerpo no ha podido ser asociado con ninguna de las muestras genéticas disponibles en las bases de datos del Ejército y del Instituto Forense de Israel.

Un portavoz militar declaró que los análisis de ADN fueron repetidos para descartar errores técnicos, pero los resultados confirmaron que el material genético no pertenece a ningún ciudadano israelí desaparecido o rehén conocido.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha subrayado en un comunicado que las autoridades «están decididas, comprometidas y trabajando de forma incansable para la vuelta de todos los rehenes caídos para un entierro adecuado en su país».

«La organización terrorista Hamás debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolverlos como parte de la aplicación del acuerdo. No cederemos en este punto y no escatimaremos esfuerzos hasta que recuperemos a todos los rehenes caídos, hasta el último de ellos», ha zanjado.

🟡 Tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no corresponde a ninguno de los rehenes. Se le exige a Hamás que realice todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos. — FDI (@FDIonline) October 15, 2025

Israel reduce la ayuda en Gaza

Apenas un día después de la firma de la paz en Gaza, Hamás ya ha empezado a relajarse en la primera de las exigencias del plan, la entrega de cuerpos de los rehenes de Israel muertos en los túneles de Gaza durante su secuestro durante más de 700 días; por ello, Israel cerrará a partir de este miércoles el paso de Rafáh, y reducirá drásticamente la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

Así lo han decidido las autoridades políticas israelíes implicadas en las negociaciones de paz, al incumplir una de las prerrogativas de las mismas: la entrega de los restos de los rehenes, según asegura The Jerusalem Post. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aceptado esa respuesta a Hamás.