Hamás entrega al Ejército de Israel los primeros cuatro cuerpos de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza

Israel ha recibido este lunes 13 de octubre de los cuerpos de cuatro rehenes asesinados y ha acusado a los terroristas de Hamás de incumplir el alto el fuego. Israel ha recogido el lunes ataúdes que contenían lo que los terroristas de Hamás han afirmado que eran los cuerpos de cuatro rehenes asesinados en la Franja de Gaza. Israel ha acusado al grupo terrorista de no cumplir los compromisos acordados bajo el alto el fuego al no entregar todos los cuerpos que retenía. Hamás no se ha pronunciado sobre el destino de los otros 24 rehenes fallecidos que aún tiene bajo su control.

El grupo de Hamás ha destacado que eran los cuerpos de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Perez. Según el Ejército de Israel (IDF, por sus siglas en inglés), las tropas en la Franja de Gaza han recibido cuatro ataúdes con los restos de los rehenes asesinados por parte de la Cruz Roja este lunes por la noche. Los agentes de la Policía israelí han escoltado los ataúdes hasta el instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv, donde se procederá a su identificación.

En el pasado, Hamás ha devuelto cuerpos no relacionados en lugar de los rehenes, lo que genera desconfianza sobre la veracidad de la entrega.

