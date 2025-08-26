Los Mossos d’Esquadra han detenido en la localidad de la Seu d’Urgell (Lérida), a un hombre de 53 años que ha intentado volar en dos ocasiones la sede de la Agencia Tributaria Catalana en la localidad con explosivos caseros que él mismo fabricaba.

La Policía también le acusa de un delito de desórdenes públicos ya que el intento de atentado forzó la intervención de los TEDAX y causó alarma en la población. La detención se ha llevado a cabo tras una investigación que arrancó a principios de verano.

Los hechos tuvieron lugar los días 30 de junio y 10 de julio de este verano, fechas en las que se localizaron dos artefactos explosivos junto a la fachada de las oficinas de la Agencia Tributaria Catalana de la Seu d’Urgell. Ninguno de los artefactos explosivos llegó a detonar, pero fue necesaria la intervención de los TEDAX (técnicos especialistas en desactivación de explosivos), que consiguieron neutralizar las bombas caseras.

El ‘Unabomber’ catalán

Los Mossos d’Esquadra del Área de Información, consiguieron identificar al sospechoso y vincularlo directamente con ambas tentativas de atentado. El detenido, actuaba como una suerte de «Unabomber» catalán al colocar a la Administración como objetivo, a imagen del terrorista estadounidense.

Además, el arrestado ya tenía antecedentes por delitos similares y ha ido perfeccionando su técnica de fabricación con el tiempo, según fuentes del caso.

Había perfeccionado su método

La detención del delincuente reincidente se llevó a cabo el 20 de agosto. Horas después, durante el registro de su vivienda en la Seu d’Urgell se intervinieron varios artefactos explosivos caseros ya ensamblados y preparados para atentar, además de los materiales y las herramientas con las que fabricaba las bombas. Los investigadores confirmaron que el sujeto, ya con antecedentes similares, había perfeccionado sus métodos de fabricación.

El arrestado fue puesto a disposición judicial el pasado 22 de agosto ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la Seu d’Urgell y terminó ingresado en un centro psiquiátrico de forma provisional para evitar la reiteración delictiva.

Los Mossos d’Esquadra mantienen la investigación abierta para determinar si esta persona actuó en solitario o si podría estar relacionado con otros incidentes con explosivos previos.