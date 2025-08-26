La víctima tenía golpes por todo el cuerpo y algunos especialmente fuertes en el cráneo. Un familiar fue el que dio aviso a la Guardia Civil tras hallar su cuerpo desnudo en la casa. Se trata de un vecino de Ribarroja (Valencia) de 60 años, subinspector jubilado de la Policía Nacional que vivía sólo y estaba separado de su pareja.

Los guardias, tras el hallazgo del cadáver, investigan el caso como un homicidio. Esa es la principal hipótesis después de la primera inspección ocular del escenario del crimen y el análisis del cuerpo de la víctima que presentaba golpes por todo el cuerpo, especialmente varios impactos graves en la cabeza.

Los investigadores esperan el informe definitivo de la autopsia para confirmar sus sospechas de que se encuentran ante un homicidio. No ha trascendido si se trata de un robo o si el agresor o agresores se llevaron algo de la vivienda.

La casa estaba revuelta

A todo esto hay que añadir, que tras recibir el aviso del familiar alrededor de las 17:50 horas del lunes, la Guardia Civil acudió al domicilio y se encontró el cuerpo de la víctima y la vivienda revuelta. Algo que no hizo más que orientar el caso hacia la supuesta participación de una tercera persona.

La hipótesis de que se trata de un crimen se ha visto reforzada después de que los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ribarroja le entregaran el caso a los especialistas de homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.