Being the Ricardos, la última película escrita y dirigida por Aaron Sorkin ya tiene un primer avance. La historia narra la historia entre bambalinas de los padres de la sitcom moderna, Lucille Ball (Nicole Kidman) y Desi Arnaz (Javier Bardem). Ambos se ven acusados a través de una gran campaña de desprestigio político por levantar los tabúes culturales mediante la creación de su innovadora serie sitcom, I Love Lucy.

Sorkin es uno de los más prestigiosos guionistas de la industria. Su carrera fílmica comenzó con Algunos hombres buenos y poco a poco se fue forjando un nombre con series dramáticas como El ala oeste de la Casa Blanca y The newsroom. Pero entre estas dos, adaptaría la historia y origen de la creación de Facebook, valiéndole su primer y único Oscar. Por si su talento para la escritura de diálogos rápidos e ingeniosos no fuese suficiente, desde hace algunos años lleva mostrando ser un director a tener en cuenta. En 2017 dirigió Molly´s Game y en los Oscar del año pasado dio la campanada en las nominaciones gracias a El juicio de los 7 de Chicago, una historia producida por Netflix que obtuvo hasta 6 nominaciones en los últimos Oscar. Ahora Sorkin ha rodado Being the Ricardos y, su tráiler, trasmite todas las virtudes que se pueden esperar de él. Lo más interesante y la premisa de la que parte el dinámico adelanto es cómo desgastó a la pareja ese intento por sacar adelante su relación y trabajo al mismo tiempo, sobre todo, cuando es el personaje de Lucille Ball la que le da el vigor suficiente al primer proyecto televisivo de ficción que utilizó rodajes con público y plató además del uso de grabación multicámara.

Un montaje que intenta perseguir a esas conversaciones tan lucidas de personajes potentes y complejos y en especial, la relación de Kidman y Bardem que promete al menos, una química a la altura de las circunstancias. El reparto de Being the Ricardos se completa con J.K.Simmons, Jake Lacy, Alia Shawkat, Nina Arianda, Linda Lavin y Clark Gregg entre muchos otros. Amazon ha fechado su estreno en la plataforma a partir del próximo 21 de diciembre.