La justicia italiana acusa al director Michael Bay de matar a una paloma

El cineasta Michael Bay se enfrenta a cargos en Italia relacionados con el asesinato de…una paloma. Sí, leéis bien, el director ha sido acusado según ha podido saber TheWrap debido a un incidente ocurrido en el set de 6 en la sombra, la superproducción que Bay dirigió bajo el amparo de Netflix y que estuvo protagonizada por Ryan Reynolds en 2019. La noticia aparte de ser curiosa, supone un problema legal real para el realizador de cine de acción por excelencia pues en “la bota”, este animal urbanita volador es una especie protegida. Hasta el punto de que en el país hay una ley nacional que establece que es ilegal dañar, matar o capturar cualquier ave silvestre, incluidas cómo no las palomas.

Según el medio norteamericano, una fuente con información de la producción afirma que una paloma mensajera fue supuestamente asesinada por una carretilla durante una de las tomas en Roma. Esta persona anónima señala que un testigo del accidente fotografió la escena e informó a las autoridades policiales italianas. Por supuesto, Michael Bay se ha pronunciado sobre el suceso, asegurando que la imagen es fruto de una historia falsa: “Tenemos evidencia clara en video. Una multitud de testigos oficiales de seguridad que nos exonera de estos reclamos y que refuta la única foto de un paparazzi, lo que da una historia falsa”.

No obstante, el director detrás de largometrajes como Armageddon o Transformers no quiso profundizar en detalles debido a que el proceso judicial está en curso. Un caso que Bay y su equipo han intentado hasta en tres ocasiones sacar de los tribunales. La justicia se lo reclama al cineasta al ser él el responsable de la producción y las autoridades italianas le han ofrecido llegar a un pequeño acuerdo económico en forma de multa, pero Bay ha rechazado pagar cualquier amonestación, sobre todo teniendo en cuenta que se declara inocente: “Las autoridades italianas me ofrecieron la oportunidad de resolver este asunto pagando una pequeña multa, pero me negué a hacerlo porque no voy a declararme culpable de haber dañado a un animal”.

Por el momento Netflix no ha comentado nada acerca del inusual conflicto, ni tampoco Skydance, productora que financió parte del proyecto. 6 en la sombra fue rodada en varias ciudades italianas; Roma Florencia, Siena y Tarento. El rodaje terminó en 2018 y en su estreno, fue un auténtico éxito a nivel de reproducciones en la plataforma, hasta el punto de que en su momento se habló de crear una franquicia en torno a este alocado grupo de mercenarios. Sin embargo, el servicio de streaming ahora parece demasiado ocupado dando forma a otras sagas propias como Alerta roja o El agente invisible.