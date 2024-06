Will Smith se sincera sobre cuál es la mejor película que ha protagonizado

Las historias sobre auge y caída (o viceversa) de algunos actores en Hollywood pertenecen al aparato cultural propio del entretenimiento. Así, son muchos los intérpretes que han resurgido de sus cenizas y del mismo modo, otros tantos han caído al pozo del ostracismo por la polémica de sus acciones o pensamiento. Pero lo que es cierto es que ninguno de ellos ha desdibujado de forma tan evidente esa distancia entre triunfo y derrota como Will Smith, ya que la misma noche en la que alcanzaba su ansiado y perseguido Oscar, había propinado una sonora bofetada al humorista Chris Rock por un chiste hacia su mujer. La mayor parte de sus proyectos siguientes se cancelaron, no obstante la industria sabe perdonar los errores y Sony Pictures no quiso abandonar a la estrella que tantas alegrías le había dado en la taquilla mundial. Hoy estrena Bad Boys: Ride or Die en lo que parece un claro indulto hacia la comercialidad de su trabajo y aprovechando la oportunidad que le ofrece la promoción, se ha sincerado sobre cuál considera que es la mejor película en la que ha participado.

La carrera de Smith va desde el estrellato humorístico de la pequeña pantalla con El príncipe de Bel-Air, al fenómeno comercial de la cartelera en títulos de acción que no perdían jamás esa vis cómica. Independence Day, Men in Black o incluso la catastrófica Wild Wild West fueron los principales ejemplos de esa etapa que el actor dejó intermitentemente a un lado, para comenzar a apostar por papeles serios que le acercasen al reconocimiento por parte de la crítica profesional, con su correspondiente futura nominación a la estatuilla. De este modo, en 2002 obtuvo su primera nominación sobre la cinta biográfica Ali, donde interpretó al legendario boxeador. No obstante, el de Filadelfia considera que la mejor película que ha protagonizado no es ni esta, ni la que le proporcionó el oro en la alfombra roja.

El mejor trabajo de Will Smith

Tras casi 20 años después, Will Smith cree que su actuación protagonista más destacada es la elogiada En busca de la felicidad. Alabada por la crítica, el filme de 2006 está basado en la historia real de un padre soltero y sin hogar que vive en San Francisco, ascendiendo en las filas de una empresa de tecnología y comenzando con las complicadas ventas puerta a puerta. Ahora, el actor se ha sincerado en una reciente entrevista sobre el drama familiar en el que compartía elenco con su propio hijo, Jaden Smith.

«Creo que la mejor película que he hecho jamás es En busca de la felicidad», comenzaba explicando. Después, señaló que quizás detrás de ese trabajo se encontraba la primera entrega de Men in Black. Smith volvería a ponerse más tarde de nuevo a las órdenes del director de la cinta, Gabriele Muccino, en Siete almas. Pero, no contento con realizar una respuesta tan corta, propuso una lista completa con la que para él son sos mejores trabajos:

«Creo que una de las cosas más divertidas en las que he participado es Dos policías rebeldes y Aladdin. Si tuviera que poner cuatro de ellas en una cápsula del tiempo, serían En busca de la felicidad, Men in Black, Soy leyenda y probablemente El método Williams», comentaba el actor en un episodio de entrevistas de la serie Hot Ones.

Su regreso a Bad Boys

Resulta irónico pensar que allá por el estreno de la primera Dos policías rebeldes (Bad Boys), Sony Pictures no confiaba para nada en la comercialidad en el extranjero de una película protagonizada por dos actores negros y, que precisamente sea la misma saga, la que ahora sí apueste por la credibilidad de Will Smith en la taquilla a pesar de todo lo acontecido en la ceremonia del 2022. Bad Boys: Ride or Die se estrena este fin de semana frente a un mal momento para la exhibición mundial, donde proyectos esperados como El especialista o Furiosa ya se la han pegado en términos de recaudación.

Por otro lado, el papel de Mike Lowery no será el único al que regrese Smith. Pues, como supimos hace algunos meses, el actor recuperará su personaje de Soy leyenda en una secuela en la que compartirá elenco con Michael B. Jordan. La futura cinta hará caso omiso al final de la primera entrega y utilizará el desenlace alternativo en el que Robert Neville no muere a manos de una explosión para frenar a los infectados y proporcionar la escapatoria del personaje de Alice Braga y su hijo.

¿Recuperará Will Smith la confianza de los espectadores tras sus escándalos?