Chris Rock dirigirá una película biográfica sobre Martin Luther King

Hollywood en general y los cinéfilos en particular saben a la perfección que una película biográfica siempre reúne una serie de condiciones que la llevan a tener más posibilidades de llegar a la alfombra roja de los Oscar que cualquier otro título. Esto se magnifica todavía más, si hablamos de una presencia tan influyente en el mundo como Martin Luther King. Y es que hoy, nos hemos despertado con la noticia de que el actor Chris Rock dirigirá una adaptación cinematográfica de la vida de este icono de la igualdad en Estados Unidos. Producida por Universal Pictures, sabemos además que Steven Spielberg ejercerá como productor ejecutivo.

Martin Luther King fue un destacado líder estadounidense que defendió a través de la no violencia, los derechos civiles durante los años 50 y 60. En 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso y lucha contra el racismo. Toda una serie de puntos a favor que la convierten de forma directa, en uno de los nuevos proyectos más ambiciosos de la industria de cara a las futuras temporadas de premios.

No es la primera vez que la figura de Luther King aparece reflejada en la gran pantalla. En 2014, Ava DuVernay dirigió Selma. Una película centrada en las marchas de Selma a Montgomery por el derecho a voto encabezadas por King. No obstante, todavía no se ha realizado una cinta biográfica que detalle la vida completa de este líder de la comunidad afroamericana, siendo esta una ocasión perfecta para que Universal de un nuevo paso en este género, después de que este año estrenase Oppenheimer, el biopic de Christopher Nolan centrado en el nacimiento de la bomba atómica.

Chris Rock como director

Reconocido por ser un actor de comedia que ha realizado varios stand-up en Estados Unidos, no debemos olvidar que el asiento de director tampoco es una novedad para Chris Rock, ya que este ha figurado en los créditos como cineasta para títulos como Top cinco o Creo que amo a mi esposa. Sin embargo, lo que de verdad le acercó al mundo de Luther King fue su papel como protagonista en Rustin, donde Rock encarnó a Roy Wilkins, un rostro clave en la marcha en la que el líder señalaría en su discurso aquello de “I have a dream”.

Después de ser víctima de la agresión de Will Smith en los Oscar de 2022, el cuatro veces ganador del Emmy se posiciona para el que seguramente sea el proyecto más importante de su carrera.