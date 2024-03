Primer tráiler de ‘Bad Boys 4’: Will Smith regresa a la acción

Han pasado 4 años desde la última entrega de la saga Bad Boys. Una cifra bastante reducida, si tenemos en cuenta que por el camino, su principal protagonista Will Smith ha sufrido una importante cancelación por parte de la industria. De hecho, tras la bofetada al humorista Chris Rock la noche en la que se llevó la estatuilla dorada, los Oscar le impusieron un veto de 10 años sin poder asistir al certamen, además de tener que cancelar varios proyectos futuros. No obstante, Sony Pictures decidió seguir apostando por el de Filadelfia y gracias en parte a la major, ya podemos disfrutar del primer tráiler de Bad Boys 4.

La nueva secuela, llevará por título Bad Boys: Ride or Die y por lo visto en el adelanto, pretenden regresar con el mismo estilo de bromas. Este primer material promocional nos muestra que la trama girará en torno a la noticia de la acusación de corrupción del Capitán Howard. Como bien recordarán los fans de la saga, el personaje interpretado por Joe Pantoliano fue asesinado en la entrega anterior y ahora, la sombra de la sospecha se cierne sobre él, mientras Mike y Marcus son los encargados de limpiar el nombre de su antiguo mentor, ademas porque ellos son los siguientes en esta lista de incriminados. Efectivamente, la promoción nos muestra a esta dupla de policías en el ojo del huracán.

En la dirección tendremos a otro dúo, Adil El Arbi y Bilall Fallah, quienes ya dirigieron la anterior entrega. A los fans de DC también les sonarán estos nombres, pues fueron los cineastas de la cancelada Batgirl en 2022. El año pasado, mientras promocionaban Rebel, Arbi y Fallah le dijeron a Collider que quizás se apresuraron un poco al pensar en el título de la última película, un hombre que parecía definitivo en ese momento, pero la pareja de creadores pensó que sería la audiencia quien decidiría en realidad cuándo debía terminar la franquicia y no el equipo involucrado como tal. Bad Boys for Life fue una de las películas más taquilleras del 2020. Un mérito aún mayor si tenemos en cuenta que se estrenó en un momento muy complicado para las salas, debido a la pandemia sanitaria:

“Con las películas de Jerry Bruckheimer (productor), siempre tendemos a pensar en toda la acción y las locas explosiones. Pero en realidad, son los personajes de sus películas la razón por la que al público le encanta verlas (…) A veces teníamos algunos momentos y tomas originales que no probamos en la última porque tal vez era un poco más clásica. Esta vez, nos volvemos más funky y más locos”.

Tráiler de ‘Bad Boys 4’, reparto y fecha de estreno

El tráiler de Bad Boys 4 nos muestra además algunos de los rostros del resto del elenco. Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Loan Grufffudd, Jacob Scipio, Melanie liburd y Tasha Smith, completan el elenco principal. El guion corre a cargo de Chris Bremner, autor debutante precisamente del libreto de Bad Boys for Life y guionista de El hombre de Toronto para Netflix. Arbi y Fallah son dos cineastas belgas reconocidos por dirigir capítulos para series como Snowfall y Ms. Marvel.

Bad Boys: Ride or Die llegará a los cines el próximo 7 de julio de este 2024. La anterior entrega está disponible en la plataforma de Netflix.

Una nueva oportunidad para Will Smith

Ya que el reconocimiento del mundo del cine más serio todavía no le va a perdonar la agresión en la que es la ceremonia mas importante del séptimo arte. Por lo menos, Will Smith se podrá contentar con tener eso que siempre lo hizo tan especial de cara a las productoras y distribuidoras. Un magnetismo increíble con el público que le ayude a cosechar una buena recaudación. Si Bad Boys: Ride or Die funciona bien, no dudamos en otra entrega más por parte de la productora de origen nipón.

Smith no tiene proyectos agenciados más allá de este estreno. El mismo año que su Oscar por El método Willams, estrenó dos miniseries documentales. Best Shape of My Life y Estados Unidos: La lucha por la libertad. El primero de 6 episodios estrenado en Youtube que seguía el estricto entrenamiento, con el objetivo de perder 10 kilos en 20 semanas. El segundo fue un proyecto para Netflix sobre una mirada en torno a la XIV enmienda de la constitución, con la participación de nombres como Mahershala Ali, Samuel L. Jackson, Diane Lane y Pedro Pascal, entre otros.

La última vez que se puso serio fue en Hacia la libertad, película de de Apple TV no muy bien recibida por la crítica que se estrenó directamente en la plataforma del servicio de streaming.