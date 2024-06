El futuro del streaming pasa por crear un «Spotify para Hollywood» según este ex productor ejecutivo

Las plataformas de streaming han cambiado la forma en la que los espectadores consumen los contenidos audiovisuales. Ahora, los suscriptores tienen el acceso a miles de contenidos desde sus dispositivos y muchos atribuyen la transformación del paradigma como la principal causa del declive presente en el mercado de la exhibición. Lo cierto es que la pandemia supuso el auge de la pequeñas pantallas y la condena premonitoria de unas salas que todavía no han logrado mejorar los números anteriores a la crisis sanitaria. Tendencia que por otro lado, no ha evitado la explosión de la burbuja de un mercado saturado en la que la mayor parte de los usuarios no podían asimilar económicamente tantas tarifas mensuales. Ante esta problemática de futuro cercano, el ex directivo de WarnerMedia Jason Kilar ha explicado que existe una opción de modelo que podría convertirse en algo así como el «Spotify para Hollywood», reemplazando a los paquetes de transmisión individuales de la actualidad y escribiendo futuro del streaming.

En realidad, los estudios y las empresas ya se están moviendo en este camino. En Estados Unidos, Comcast anunció paquetes que incluían los servicios de Peacock, Netflix y Apple TV + por una tarifa fija (por aproximadamente unos 15$ al mes), mientras que Disney aglutina opciones combinadas sumando plataformas como Hulu y Max. Para Kilar, la mejor opción englobaría en una única plataforma todas las opciones, siendo según sus palabras una estrategia beneficiosa para todos los implicados en el futuro del streaming:

«Lo llamaré el camino ‘Spotify para Hollywood’, donde un gran número de proveedores y estudios contribuyen a una experiencia singular que deleita a los fans. Los estudios serían los que obtendrían la mayoría de los beneficios económicos de dicha estructura», expresaba el productor.

El futuro del streaming para Jason Kilar

Jason Kilar fue despedido en 2022, en medio de la fusión entre Warner Bros y Discovery y por aquel entonces, ya escribió en su momento unas predicciones nada alentadoras: «Es probable que no más de tres compañías globales de entretenimiento alcancen la escala de servicio de streaming requerida para generar flujos atractivos. Como resultado, se esperan dos o tres fusiones y/o adquisiciones importantes que involucren a compañías de entretenimiento en los próximos 24 meses».

Las palabras de Kilar quedaron materializadas en aquel momento en un artículo para el Wall Street Journal. Siendo un gran defensor del la omnipresencia del streaming y no tanto de la experiencia en cines, él fue uno de los responsables de aquella polémica tendencia que siguió Warner durante la pandemia, estrenando simultáneamente sus grandes producciones tanto en los cines como en la plataforma HBO Max (ahora conocida únicamente como Max) y que llevaría Christopher Nolan a abandonar la major y rodar su ambiciosa Oppenheimer con Universal Pictures. El mismo año de su adiós a Warner, Kilar explicó que para bien o para mal el 2022 sería un año histórico para la industria:

«Si bien 2022 puede entrar inicialmente en los libros de historia financiera de Hollywood como un año terrible, horrible, nada bueno, muy malo, con el tiempo una interpretación más precisa podría ser que simplemente estamos presenciando una industria querida en los momentos más críticos de una crisis de alto riesgo. Una cosa es segura: tiene todos los ingredientes para una gran historia».

La supervivencia del streaming

Desde aquella fusión, las perdidas millonarias de algunos terminales llevaron a que las principales marcas tuviesen que tomar medidas polémicas en el mercado. La primera en afrontar el reto mayúsculo fue Netflix. La empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hastings fue la primera en introducir publicidad en sus servicios, algo que recientemente han imitado tanto Prime Video como Disney +. Sin embargo, la «Gran N roja» ha dado un paso más allá, eliminando también el sistema multicuentas. De la misma forma, del tiempo de exhibición en salas al salto en mercado doméstico se ha reducido considerablemente tras la pandemia, contribuyendo más si cabe el desinterés del público por los estrenos de la taquilla.

A todas estas medidas hay que añadir las constantes subidas en las tarifas en general de todas las compañías. El consumo cinematográfico se encuentra en un periodo de cambio, pero habrá que esperar todavía algunos años para determinar cómo se desarrolla el futuro del streaming y cómo evolucionan estas plataformas en su convivencia con las salas y la cartelera mundial.