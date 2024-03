Scarlett Johansson ha hablado abiertamente de cómo le afectan las redes sociales en su día a día. La actriz siempre ha tenido una conexión muy especial con el público. Le gusta compartir sus secretos, algunas vivencias personales y lo que sucede dentro de su vida. Sin embargo, si la buscamos en redes sociales, no la vamos a encontrar. Se niega a tener presencia en Internet por varios motivos, siendo el primero de ellos el de preservar su intimidad. Pero, la intérprete ha explicado que tiene otros problemas a la hora de hacerse un perfil en Instagram, Facebook o en Tik-Tok, y es por un problema de salud.

Scarlett ha sido entrevistada en el podcast The Skinny Confidential Him & Her, donde contó que en su momento, cuándo aún Instagram estaba naciendo y ganando terreno, probó esa red social y se la cerró a los tres días. Ha revelado que es una «persona muy frágil» para este tipo de aplicaciones que suelen poner en peligro la salud mental. Y, como es lógico, batallar con ello no es nada fácil para todo el mundo. “Mi ego es demasiado frágil, no puedo lidiar con eso. Mi cerebro es demasiado frágil, soy como una flor delicada. Tengo bastante ansiedad”, ha confesado.

Scarlett Johansson y su mala experiencia en Instagram

Scarlett es muy abierta y no tiene miedo a contar los problemas mentales que enfrenta. Y, en esa línea, la intérprete contó cómo tomó la decisión de dejar las redes sociales. Hubo un tiempo en el que intentó acercase a ellas y se abrió un Instagram, aunque fue todo un fracaso. «Me duró tres días. Me sentí realmente atrapada”, ha dicho. “Pasé como veinte minutos mirando el Instagram de alguien que trabajaba para un amigo mío… Ahora sé que tienes un pitbull y dos hijas. Perdí diecisiete minutos de mi vida mirando su perfil”.

Si bien ha destacado cómo las redes sociales pueden atraparnos y distorsionar nuestra percepción del tiempo. «Me sentí tan mal. Ahora siento que debería mudarme a California, conseguir ese perro específico y cambiar mi vida de todas estas maneras. Me sentí mal… Como si estuviera perdiendo mi vida por esa persona al azar”, ha reconocido.

No obstante, en ocasiones, interactúa con su legión de fans a través de la cuenta de su marca de cosmética: The Outset. Eso sí, sin “pasar demasiado tiempo” en ellas. “A pesar de divertirme mucho siento que mi tiempo se consume por completo”, ha finalizado.

Lo cierto es que la actriz no parece llevarse muy bien con las nuevas tecnologías. Ha iniciado acciones legales contra un desarrollador de aplicaciones de inteligencia artificial por robar su voz y su imagen para una publicidad. El anuncio muestra varias imágenes generadas por IA y también imita su tono de voz. Lo malo de este asunto es que lo hicieron sin el consentimiento de Johansson.