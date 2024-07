Emma Roberts cree que el fracaso de ‘Madame Web’ es por los memes: «ahora la gente se burla de todo»

A no ser que la exhibición estival lo remedie, la cartelera del 2024 va a ser recordada como una de las peores a nivel de recaudación. Fracasos sorprendentes como El especialista o Furiosa han encendido todas las alarmas sobre el detrimento de la asistencia a las salas, a pesar de ese rayo esperanzador provocado por el éxito de Del revés 2, Bad Boys: Ride or Die o Un lugar tranquilo: Día 1. Pero para salvar la taquilla, de aquí a finales de año la programación de estrenos va a tener que actuar como un reclamo convincente, más allá de fenómenos esporádicos de la talla de Deadpool y Lobezno. Fruto de esta tendencia negativa existen varios desastres económicos y críticos en esta temporada cinematográfica que explican en parte, cómo se ha llegado a esta situación sonrojarte para las major. Y claro, una de esos principales ejemplos es Madame Web.

El catastrófico producto de Sony Pictures encabezará seguramente lo peor del año cinéfilo, tanto en términos económicos como de calidad. Ni siquiera su protagonista Dakota Johnson pudo esconder el descontento con el proyecto durante la promoción. Sin embargo, Emma Roberts ha querido salir en defensa de la adaptación dirigida por S.J. Clarkson, asegurando que posiblemente la recepción en la taquilla hubiese ido bastante mejor de no ser por toda la cultura de internet y los memes que la ridiculizaron. En el filme, la sobrina de Julia Roberts tiene un pequeño pero significativo papel que conecta la historia con el universo de Spider-Man al que pertenecen sus personajes. Roberts es en realidad Mary Parker, la madre de Peter Parker antes de que este naciese y por tanto, muchos años antes de que se convirtiese en el amigo y vecino de Nueva York. Como toda franquicia superheroica, la cinta ofrece una posible continuación en la expansión de su universo. Una secuela a la que la actriz de Somos los Miller estaría dispuesta a regresar, al contrario que su protagonista.

Los memes mataron a ‘Madame Web’

Los fenómenos virales hoy en día no se entienden sin el apoyo de una conversación en las redes sociales. Una cultura que ha heredado el tradicional «boca a boca», distorsionando quizás un tanto las dimensiones de los mensajes. Cuando se anunció que Barbie y Oppenheimer se estrenarían el mismo día, fue en internet donde se inició el fenómeno «Barbenheimer» a través de unos memes que invitaban a asumir las ganas de ver ambas películas, como si de un doble pase cinematográfico se tratase. A contracorriente del caso vivido el pasado verano, Roberts cree que las bromas en la red le hicieron mucho daño al estreno de Madame Web.

«No hay ningún secreto. Se trata de hacer algo bueno y que llegue en el momento adecuado. Todo lo demás es como un deseo y una oración. No me intimida el fracaso, y no me intimida que la gente tenga pensamientos negativos sobre algo», comenzaba diciendo la intérprete cuando le sacaban el tema del horrible desempeño del largometraje en las salas. Johnson ya dijo que no volvería al cine de superhéroes en un tiempo, pero en cambio Roberts ha asegurado en más de una ocasión que volvería a un proyecto así sin pensarlo demasiado, porque a ella particularmente sí que le gustó la cinta de este grupo de superheroínas:

«Personalmente, me encantó Madame Web. Disfruté mucho la película. Pensé que todos los que participaron en ella eran geniales. Creo que la directora, S.J. Clarkson, hizo un trabajo increíble. Ella es la razón por la que quería hacer esa película», le contaba a Variety.

De seguido, la protagonista recurrente de American Horror Story encontró en la actitud de las redes a la principal responsable del fracaso comercial. «Si no fuera por la cultura de internet y porque todo se convierte en una broma, creo que la recepción hubiera sido diferente. Y eso es lo que me desanima de muchas cosas, incluso de cosas que he hecho, es que ahora la gente se burla de todo», sentenciaba.

La crítica la machacó

Por mucho que Emma Roberts quiera atribuirle a los memes la culpa del fracaso de Madame Web, lo cierto es que la propuesta de Sony tenía muchos más problemas de los que preocuparse que de tres bromas contadas en las redes sociales. La historia origen de Cassandra Webb fue condenada por la crítica especializada como un bochornoso sinsentido que rezuma lo peor de los clichés del cine de superhéroes. De hecho, no sería extraño que la producción terminase siendo una de las grandes nominadas en los siguientes premios Razzie.

En el terreno de la recaudación, Madame Web partía de un presupuesto estimado entre los 80 y los 100 millones de dólares, recaudando únicamente unos 100 millones en todo el mundo. Unas pérdidas económicas en el estudio que al menos, funcionaría relativamente bien en su llegada a Netflix. Eso sí, los resultados auguran que este ha sido el fin del personaje en el universo de superhéroes de la compañía y seguramente, un punto y final para la aventura en el género por parte de Sony, la cual sentenciará la futura superproducción de Kraven el cazador y la más que probable despedida de Tom Hardy con Venom: El último baile como dos intentos de mantener en pie a una serie de películas que le han dado más dolores de cabeza que alegrías.