Emma Roberts cree que el discurso ‘nepo baby’ es sexista porque sólo critica a las mujeres

Desde hace algún tiempo, por Hollywood circula una crítica mediática que señala un gran número de estrellas de la industria audiovisual: el término nepo baby. Un concepto que se traduce literalmente como «bebé del nepotismo» y que alude a toda una serie de artistas de las artes escénicas que tienen una posición privilegiadas en la profesión por ser «hijos de». El debate nació en 2022, cuando se habló por primera vez de ello en un artículo de un importante periódico estadounidense, suscitando el rechazo absoluto de figuras como la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, hija de Janet Leigh (Psicosis) y Tony Curtis (Espartaco). Y es que a pesar de que la herencia artística forma parte casi de la prehistoria del entretenimiento, lo cierto es que cada vez son menos los nuevas rostros que surgen de la nada, sin tener un parentesco relevante en la escena. La última en criticar dicha expresión ha sido la actriz Emma Roberts, apuntando a que en realidad, cuando se habla de los nepo babies se está siendo sexista, pues únicamente se hace referencia a los perfiles femeninos.

De 33 años, Emma es hija del actor Eric Roberts y por supuesto, sobrina de la icónica Julia Roberts. Por lo que cuando se habla del debate en cuestión, su nombre suele aparecer en la diana de la reflexión sobre el nepotismo, junto al nombre de otras figuras como Dakota Johnson (hija de Don Johnson y Melanie Griffith) o el reciente éxito de Maya Hawke (hija de Ethan Hawke y Uma Thurman). Precisamente, la intérprete de Stranger Things se sinceró sobre esa posición de privilegio hace poco, asumiendo su existencia pero siendo esta, una condición fuera de su propio control. La conversación sobre el tema no parece tener un final próximo y ahora, Emma Roberts ha querido dilucidar que la cuestión en sí misma es machista, pues cuando se utilizan estas dos palabras, habitualmente el discurso viene seguido de un gran número de actrices y de muy pocos nombres masculinos.

Emma Roberts señala a George Clooney

En el debate, Emma Roberts quiso explicar que el término nepo baby siempre viene acompañado de una lista de mujeres jóvenes, pero nunca de hombres mayores como George Clooney, compañero durante muchos años de su tía Julia. «Siempre bromeo: ‘¿por qué nadie critica a George Clooney por se un nepo baby? (Su tía) Rosemary Clooney era un icono’», comenzaba expresando la actriz de Somos los Miller.

A pesar del desconocimiento general que existe sobre la madre del ganador del Oscar, Rosemary Clooney fue una cantante de orquesta que consiguió grabar un para de duetos con Frank Sinatra en los 50, llegando a alcanzar una gran fama y popularidad, llegando a tener su propio show televisivo. La más joven del clan Roberts continuaba su discurso señalando la fijación con perfiles como el suyo por parte de los críticos:

«Siento que las chicas jóvenes les resulta más difícil lo del nepo baby. Realmente no veo gente criticando a los hijos de actores famosos», apuntaba la estrella en el podcast Table for Two. A pesar de la crítica, en el programa la actriz continuó confesando al igual que Hawke que existen ventajas y desventajas de nacer en una familia famosa.

«No ven los rechazos en el camino»

Además, Emma Roberts añadió que el público sólo ve los triunfos del nepotismo. «Sólo los ven cuando estás en el póster de una película, no ven todos los rechazos que hay en el camino. Es por eso que siempre soy muy abierta sobre los proyectos para los que realicé audiciones y no conseguí el papel», aclaraba. Por último, no quiso terminar su exposición sin reflejar el doble rasero que existe cuando perteneces a un clan familiar tan reconocido en un sector:

«Hay dos caras de la moneda. A la gente le gusta decir que tienes una ventaja porque tienes familia en la industria. Pero la otra cara de eso es que tienes que demostrar más tu valía. Además, si la gente no tiene buenas experiencias con otras personas de tu familia, entonces nunca tendrás una oportunidad».

Roberts no es la única que ha señalado el apartado machista que contiene la crítica del nepotismo hollywoodiense. Hace algunos meses, la hija de Johnny Depp, Lily-Rose expresó que era algo que escuchaba mucho más sobre mujeres y que no creía que eso fuese «una coincidencia».

A Roberts la pudimos ver el pasado 2023 en la comedia romántica Sí, quiero…o no y en la miniserie American Horror Story: Delicate. Este año formó parte del casting de la desastrosa Madame Web y estrenará Infiltrada en la NASA en Prime Video el próximo 4 de julio.