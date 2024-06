Maya Hawke confiesa que su presencia en ‘Érase una vez en Hollywood’ fue por puro nepotismo

En el mundo del espectáculo suele haber cierto misticismo sobre el talento inherente que deben tener los hijos de las grandes estrellas de Hollywood. Por eso, no es de extrañar que desde siempre, estos han tenido una condición privilegiada sobre otros intérpretes simplemente por el hecho de ser «hijo de». Es algo que ha sucedido siempre y que no le quita, ni mucho menos, el mérito del triunfo a esa nueva oleada de artistas que la prensa calificó hace algún tiempo como los Nepo Babies. Jamie Lee Curtis (hija de Janet Leigh y Tony Curtis) o Dakota Johnson (hija de Melanie Griffith y Don Johnson) son algunos de los ejemplos generacionales más evidentes de que esa «tradición hereditaria» no se ha perdido, sino que está más viva que nunca. Muchos de estos protagonistas se han quejado del término, pero ahora la actriz Maya Hawke ha querido reflexionar sobre el mérito de algunos de sus primeros trabajos, confesando que para ella efectivamente, existe esa ventaja sobre el resto de competidores artísticos.

Maya es hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, dos actores muy reconocidos en la industria. El primero ha estado nominado hasta en cuatro ocasiones a los Oscar, mientras que su madre es un icono viviente del cine simplemente por su participación en Pulp Fiction como Mia Wallace. Maya Hawke saltó a la fama gracias a su participación en la tercera temporada de Stranger things y poco a poco, se ha ido haciendo un hueco en el mundo de la interpretación. Pero ¿cuánto mérito hay desde su propio trabajo y talento y cuánto se debe a la presencia de su apellido en las audiciones? Lejos de mostrarse agresiva con el término, lo cierto es que en una entrevista reciente ha explicado que es cierto que se ha beneficiado de ser una Nepo Babie, aunque en realidad es algo que está fuera de su control, porque no puede evitar la vida en la que nació.

Maya Hawke y el nepotismo de Hollywood

La actriz de 25 años reflexionó sobre todo lo que rodea al concepto del merecimiento, tratando de expresar con cierta naturalidad que efectivamente está en una posición por encima de cualquiera que venga después.

«‘Merece’ es una palabra complicada…hay tantas personas que merecen tener este tipo de vida y no la tienen, pero creo que me siento cómoda con no merecerlo y hacerlo de todos modos», comenzaba respondiendo Hawke cuando le preguntaron si creía merecer el trabajo que le habían dado. Además expresó que de no haber decidido ese camino, no «habría ayudado a nadie». «Vi dos caminos cuando comencé y uno de ellos fue cambiar tu nombre, operarte la nariz y buscar roles abiertos en el casting», le contaba al medio.

No obstante, la joven estrella no terminó optando por esta decisión, sino que aceptó su suerte en la vida, aunque eso vaya a suponer que la gente termine juzgándola: «Está bien que se burlen de ti cuando estás en un aire enrarecido. Es un lugar afortunado para estar. Mis relaciones con mis padres son realmente honestas y positivas, y eso reemplaza cualquier cosa que alguien pueda decir al respecto», le declaraba al medio The Times of London.

Estuvo en ‘Érase una vez en Hollywood’

Su éxito en el streaming gracias a su papel de Robin en la serie de los hermanos Duffer, coincidió con la participación en la primera gran película de su filmografía: Érase una vez en Hollywood. El último largometraje que ha dirigido Quentin Tarantino reunió a un buen grupo de estrellas. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie protagonizaron la historia, pero el cineasta recurrió del mismo modo a otras figuras secundarias llamativas para papeles secundarios igualmente relevantes en la trama. Algunos de ellos fueron por ejemplo Austin Butler, Margaret Qualley y por supuesto, la propia Maya Hawke. Por eso y a pesar de contar con el cariño del público, fue enormemente criticada al señalar que tuvo que hacer una audición. Más aún, teniendo en cuenta que su madre, ha protagonizado cintas celebres de la carrera del director, desde la anteriormente mencionada Pulp Fiction hasta las dos entregas de Kill Bill.

«Se burlaron mucho de mí cuando dije en la alfombra roja que había hecho una audición. Nunca quise dar a entender que no obtuve el papel por razones nepotistas; creo que lo hice totalmente», concluía en su aclaración.

Desde entonces, a Maya Hawke la hemos visto en títulos relevantes de la talla de Maestro o Asteroid City. En el futuro más inmediato estrenará Del revés 2, donde ha puesto la voz a uno de los nuevos personajes de Pixar y recuperará su papel en la última temporada de Stranger Things.