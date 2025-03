El reboot de ‘Superman’ esconde un importante cameo: este actor será el padre biológico del superhéroe

Podría parecer que el reboot de Superman ya ha puesto todas las cartas encima de la mesa. Pero la producción de James Gunn esconderá de seguro, las típicas y esperadas apariciones que cualquier película que inicia todo un nuevo cosmos de largometrajes y series debe contener. El superhéroe de la capa roja es el primer largometraje del nuevo DCU (Detective comics Universe), el segundo intento por parte de Warner Bros, que tiene como objetivo replicar el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) confeccionado por Kevin Feige durante más de una década. Sabemos que David Corenswet interpretará al héroe titular y que Rachel Brosnahan dará vida Lois Lane, pero hace pocas horas un rumor sobre una aparición muy especial estaría comentándose en los medios: la presencia de Bradley Cooper como Jor-El, el padre biológico del hombre de acero.

Tan sólo faltan cuatro meses para que los fans de las viñetas puedan ser testigos de una de las carteleras estivales más relevantes de un género que nunca mejor dicho, está actualmente de capa caída. Porque julio nos traerá el día 11 el reboot de Superman sí, pero también hará lo propio Marvel, con su esperado reinicio de Los Cuatro fantásticos: Primeros pasos dos semanas después, concretamente el viernes 25 del mismo mes. Ambas deberán hacer frente Jurassic World: El renacer, aunque por supuesto compiten contra sí mismas como una de las últimas balas de Disney y Warner por seguir explotando dichas IP. Si el vuelo de Clark Kent decae, el incipiente DCU podría nacer muerto, mientras que si el reparto formado por Pedro Pascal y compañía no funciona, Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars podrían marcar el fin de toda una hegemonía comercial. Con todo, Gunn ha contado con nuevos rostros con los que nunca ha trabajado y además con figuras de su entera confianza, como son su propio hermano Sean Gunn, Nathan Fillon y Cooper, quien fue dirigido por el realizado en los tres largometrajes de Guardianes de la Galaxia, donde puso su voz a Rocket Raccoon.

Bradley Cooper y el reboot de Superman

Según la supuesta filtración, el nueve veces nominado al premio de la Academia tendría una breve aparición en los primeros minutos del filme, sin desarrollar demasiado su personaje. Lo más probable es que este sea únicamente la voz del padre del protagonista en la nave que le trajo a la Tierra o un holograma como antes lo fueron Marlon Brando en la Superman de 1978 o Russell Crowe en El hombre de acero de Zack Snyder, la cual llegó a los cines en 2013.

El reboot de Superman pondrá la primera piedra de lo que Gunn y el productor ejecutivo Peter Safran han denominado, Capítulo Uno: Dioses y monstruos. Ahí se englobará la cinta The Brave and the Bold, con Batman y Robin, Supergirl: Woman of Tomorrow, donde debutará el Lobo de Jason Momoa y una cinta sobre La cosa del Pantano que todavía no tiene un nuevo director asignado tras la salida de James Mangold del proyecto.

La información sobre este principal rumor corre a cargo de ViewerAnon, un reconocido filtrador de información que no suele errar en sus averiguaciones sobre estas superproducciones. Aparte de Corenswet, Brosnahan, Sean Gunn, Fillon y la supuesta presencia de Cooper, el regreso del superhéroe por antonomasia a la gran pantalla llegará acompañado de toda una ristra carismáticos personajes. Nicholas Hoult será el villano Lex Luthor, mientras que Edi Gathegi y Anthony Carrigan, darán vida a dos justicieros; Mister Teerific y Metamorfo, respectivamente. Después Isabela Merced es Hawkgirl y Pruitt Taylor Vince y Neva Howell darán vida a los padres adoptivos del joven kriptoniano, Jonathan y Martha Kent.

No será una historia de origen

El extenso teaser tráiler publicado en diciembre del 2024 nos permitió echar un vistazo a cómo será la estética y cómo lucirán la mayor parte de los roles, aunque en realidad quien nos robó el corazón fue Kripto, el perro superheroico del protagonista. Sin embargo, el material promocional no nos ofreció por el momento, una sinopsis clara. Conocemos eso sí, que esta versión no será una historia de origen y que Gunn reimaginará al personaje bajo un prisma que mezclará «acción épica, humor y corazón», mostrándonos a un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad. El propio cineasta ha escrito el guion, mientras que la banda sonora corre a cargo de John Murphy, el compositor de cabecera de Gunn y del director Danny Boyle.

¿Veremos finalmente a Bradley Cooper ponerse en la piel de Jor-El o tendrá en cambio, una presencia menos solemne y más humorística?