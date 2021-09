La carrera por los Oscar está siempre lleno de biopics en los que los actores encarnan a personajes de la vida real. Sin ir más lejos, este año Kristen Stewart tiene todas las papeletas al ser Lady Di en la Spencer de Pablo Larraín. Para desgracia de Ana de Armas, este año no podrá competir por la ansiada estatuilla al ser retrasado el estreno de Blonde, la cinta en la que encarna a la malograda actriz e icono Marilyn Monroe. Los motivos por los que Netflix ha pospuesto su estreno no han recibido ninguna confirmación por parte de la plataforma, pero según el periodista Jordan Ruimy, el servicio de streaming habría quedado estupefacto con el visionado del largometraje dirigido por Andrew Dominik. Ruimy señaló que recibiría una calificación de +18, debido a su contenido sexual, un absoluto hándicap para la temporada de unos premios como los Oscar.

an exquisite portrait of Marilyn Monroe by Ana de Armas & director Andrew Dominic; one without the other could perhaps not have worked this magic. the tone of the film is hard to classify, not surreal but not totally realistic, not "horror" but suffused with the dread of horror. https://t.co/1r3w0Ysw0A

— Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) September 5, 2021