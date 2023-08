Emily Blunt está feliz de no interpretar a ninguna superheroína

Puede ser que estemos viviendo el ocaso del género superheroico en la industria, pero a día de hoy, todavía hay pocos actores que se hayan podido resistir a entrar en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) o en las cintas de DC. Y es que a no ser que seas una estrella internacional, la profesión del actor está habitualmente en la cornisa de la incertidumbre. Por lo que aceptar un contrato que garantice toda una serie de producciones fijas en el futuro, supone una garantía a menudo irrenunciable. Dicho esto, otras caras visibles de Hollywood han mostrado su reticencia a entrar en el mundo audiovisual del cómic, como por ejemplo Emily Blunt. La actriz británica está lejos de gustarle la idea de atarse a la IP de una saga.

Blunt ha estrenado recientemente Oppenheimer y, lejos de estar alejada del cine blockbuster, la intérprete siempre ha estado en el candelero de dar vida a Sue Storm, la mujer invisible de Los 4 fantásticos. Una cinta programada para 2025 que todavía no ha anunciado a su casting principal y que seguramente comience a moverse una vez terminada la huelga del SAG-AFTRA con la Alianza de Productores de Hollywood. Esta asociación de Blunt con Marvel se potencia además con su vida privada. La actriz de El diablo viste de Prada está casada con el actor John Krasinski, quien ya hizo un cameo como Mr. Fantástico en Doctor Strange en el multiverso. Su participación fue aprobada de forma unánime por los fans y ahora todavía más, el fandom desea ver a la pareja como marido y mujer en el papel de la familia de superhéroes más conocida del mundo del cómic. Desgraciadamente, Emily Blunt ha vuelto a desanimar al personal con su escaso interés en las franquicias.

“No me gusta pensar que podrían ser una franquicia. Amo lo que amo y espero lo mejor cada vez, el salto a lo gran desconocido. Veo cuando leo un guion que algunas cosas son más viables comercialmente que otras, no será la razón para que lo haga”, contaba la actriz en una entrevista realizada en el podcast Happy Sad Confused.

Por el momento no hay películas de superhéroes en el horizonte de Emily Blunt. Pero, no por ello su futuro está alejado de la acción. En 2024 estrenará junto a Ryan Gosling y Aaron Taylor-Johnson, The Fall Guy, la nueva película del cineasta David Leitch.