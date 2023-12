Bradley Cooper habla del fracaso de su audición para ‘Enemigos públicos’

A Bradley Cooper le ha costado bastante que la industria le tome en serio y es que a pesar de haber trabajado a las órdenes de directores como Clint Eastwood o David O. Russell, no fue hasta Ha nacido una estrella que Hollywood, puso su mirada en él como creador. Así, en pocos días podremos ver Maestro, su segundo filme como autor en el que se dirige así mismo y a una coprotagonista en el set. Y es que independientemente de ese cambio de registro, el nominado al Oscar sigue sabiendo lo que es que un actor se enfrente al rechazo.

En una mesa con varios directores, entre los que se encontraban Greta Gerwig y Todd Haynes, Cooper desvió un momento la conversación hacia el rol del intérprete, mencionando como su audición fracasada para Enemigos públicos le persiguió varios años, pero que valoró muy positivamente que Michael Mann, el director de la cinta, le escribiera una carta tras su negativa a participar en el filme: “Una cosa que aprendí de Michael Mann fue que me grabé para Enemigos públicos hace años y no lo entendí. Y me escribió una carta. Recibí una carta de Michael Mann que decía ‘Gracias por hacer la audición y veo algo en ti’. La guardé en mi estantería durante muchos años”.

Después, en esa reunión de cineastas organizada por THR, Cooper continuó diciendo que el escrito del cineasta de Ferrari fue clave para adaptarse a un proceso similar y elegir sus propias películas y ahora, escribe Noras a cada actor que audiciona para él con la esperanza de causar un impacto comparable en alguien: “Nunca se sabe el impacto que tienes. Aprendí de eso. Cualquiera que haga una audición, siempre les escribo. Y eso es gracias a ti”.

‘Maestro’: ¿el primer tropiezo de su carrera como cineasta?

La crítica no ha quedado muy convencida con la segunda película de Bradley Cooper como director. Tras su estreno en el pasado Festival de cine de Venecia, su proyecto perdió fuelle de cara a los Oscar de 2024. No obstante, todavía permanece entre las principales candidatas a las nominaciones más potentes.

En Maestro, el realizador interpreta al legendario músico y compositor Leonard Bernstein. Una radiografía de su figura a través de los años y de su relación con Felicia Montealegre, interpretada por Carey Mulligan. Maestro llegará a la plataforma de Netflix el próximo 20 de diciembre.