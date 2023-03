Florence Pugh y Andrew Garfield protagonizarán la cinta romántica ‘We Live in Time’

Después de presentar juntos uno de los premios de los Oscar 2023, Florence Pugh y Andrew Garfield protagonizarán una nueva comedia romántica titulada We Live in Time, producida por StudioCanal. Según Deadline, la historia se define como “una trama de amor divertida, profundamente conmovedora e inmersiva”, aunque por supuesto la mayor parte de los detalles de la trama se mantienen en secreto.

We Live in Time estará dirigida por John Crowley, quien a lo largo de su carrera ha dirigido títulos como Brooklyn o El jilguero. Aparte de su trabajo en la gran pantalla, también ha dirigido capítulos de series como Life After Life y True Detective. Mientras que el guion ha sido escrito por Nick Payne, autor de varios episodios de The Crown y La última carta de amor.

A pesar de ser de generaciones distintas (él tiene 39 años y ella, 27), ambos actores han demostrado a lo largo de sus carreras ser altamente versátiles, además de combinar colaboraciones de cine independiente con grandes blockbusters. Los dos por ejemplo, forman parte del mundo de los superhéroes. Garfield fue el Spider-Man de antes de Tom Holland, mientras que Pugh será la nueva Viuda negra, Yelena Belova. También, han sabido aparecer en filmes independientes, en el caso de la inglesa en Midsommar y en el del californiano, el drama de ciencia ficción Nunca me abandones.

El año de Florence Pugh va a ser muy movido, ya que tendrá que comenzar a rodar Thunderbolts de Marvel y este verano, estrenará la última obra de Christopher Nolan, Oppenheimer. Lo último en la que la vimos fue poniendo su voz al personaje de Ricitos de oro en El gato con botas: el último deseo y la polémica No te preocupes querida. Garfield, después de aparecer en Spider-Man: No way home y de estar nominado al Oscar por Tick, tick…boom! Aparecerá en Hot Air, una mini serie sobre el empresario fundador de Virgin, Richard Branson.

Todavía se desconoce cuándo comenzará el rodaje de We Live in Time ni su fecha de estreno, pero teniendo en cuenta el cariño que reciben los dos de su público, se espera que la química entre ambos resulte un producto exitoso para la taquilla, potenciando la asistencia a los cines.