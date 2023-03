¿Quiénes son los presentadores de la gala de los Premios Oscar 2023?

Desde las 00:00 (hora española) podremos disfrutar de la 95 edición de los Premios Oscar 2023. Los galardones más especiales del séptimo arte aparte de condecorar a los mejor del cine mundial, son un show en sí mismo, con actuaciones musicales, gags cómicos y sorpresas. De esta forma, en la velada se celebra el triunfo y el humor, junto a emotivos discursos del que será para muchos, la noche más importante de sus vidas (se espera que la gala termine sobre las 04:00 de la madrugada). Pero ¿quién o quiénes serán los presentadores que conduzcan uno de esos eventos por los que se paraliza el mundo?

El presentador oficial de los Premios Oscar será Jimmy Kimmel. El norteamericano ya ha presentado en dos ocasiones la ceremonia. La primera en 2017 y la segunda, en 2018. Lejos de querer llevar todo al dedillo, el presentador de late night ya avisó sobre cómo quería que fuese el desempeño de la noche: “Me gusta ir preparado en un 75 por ciento y dejar algo de espacio para la improvisación y reaccionar ante el programa a medida que sucede. Estoy preparado para dar el 110 por ciento”.

De las dos ocasiones, la que seguro que más recuerda Kimmel es la de 2017. En esa edición fue donde se produjo el famoso escándalo entre Moonlight y La la land. Se espera que esta edición sea más tranquila que aquella y por supuesto, que no se produzca un acto tan reprochable como el del bofetón de Will Smith a Chris Rock.

Además de Jimmy Kimmel, serán muchos los actores y actrices que presenten y anuncien a los principales ganadores. Desde Glenn Close, pasando por Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Riz Ahmed, Jonathan Majors, Zoe Saldaña hasta Elizabeth Banks, Nicole Kidman, Florence Pugh y el malagueño Antonio Banderas, entre otros.

Meet your third slate of presenters for the 95th Oscars.

— The Academy (@TheAcademy) March 9, 2023