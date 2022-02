Mucho se ha hablado de la figura de Marlon Brando, tanto de su capacidad para trasmitir e interpretar papeles memorables al público, como de cierta actitud otrora que no aguantan el escrutinio actual y que desafortunadamente, jamás deberían haber sucedido. Brando era e sobra conocido por su temperamento y sobre todo, por su figura de estrella endiosada. Circunstancia que llevó a Francis Ford Coppola a tener que tirar de creatividad para retratar a un actor que había llegado pasadísimo de peso al set de Apocalypsis Now. Otro escándalo, esta vez más reciente, fue el de las memorias de María Schneider. La actriz contó que no sabía que el cineasta Bertolucci y Brando habían pactado la famosa “escena de la mantequilla”. Ahora, las formas del gigante de la interpretación han vuelto a salir a la palestra a raíz de una conversación para Variety de las actrices Rita Moreno y Jessica Chastain.

Moreno ganó un Oscar a la Mejor Actriz de Reparto gracias a West side history, pero antes de eso la actriz y Brando se conocieron rodando Desirée en 1954. Ambos comenzaron una relación que la actriz puertorriqueña recuerda como francamente cruel y manipuladora: “Estar con Marlon era emocionante. Era un hombre extraordinario en muchos aspectos, pero también era una mala persona”, le apuntaba la actriz a Chastain.

La intérprete contó incluso que el comportamiento abusivo del icónico actor se hizo tan inadmisible para ella que trató de quitarse la vida mediante una sobredosis de pastillas. “Podía leerle como un libro abierto: esa era la razón por la que me quería, y también la de que me maltratara de tantas maneras”, continuaba señalando Rita Moreno, que tras la ruptura volvieron a coincidir en La noche del día siguiente. Sin embargo, según la actriz, Brando había “perdido una gran parte de sí mismo”.

A Rita Moreno la hemos podido volver a ver en un pequeño cameo dentro del remake de West side history que ha rodado Steven Spielberg. Aparte de la estatuilla que la Academia le concedió en 1962, Moreno ganó dos premios Emmy en 1977 y 1978 por su participación en El show de los Teleñecos y Los casos de Rockford.