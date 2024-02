Greta Gerwig ya pensaba en sus películas de Narnia antes de rodar ‘Barbie’

A pesar de que se anunciase con el rodaje de Barbie terminado, la cineasta Greta Gerwig ya pensaba en sus futuras películas sobre Narnia antes de enfrentarse a los decorados rosados de la muñeca de Mattel. La actriz, guionista y directora ya demostró ser una autora prometedora detrás de las cámaras de Lady Bird o Mujercitas, pero con la cinta protagonizada por Margot Robbie, su salto comercial ha sido mayúsculo. Otorgando un sentido completo a que sea ahora ella, la encargada de plasmar el imaginario de C.S.Lewis para Netflix. No obstante, a “la gran N roja” poco le importó la conquista de la taquilla, pues Gerwig ha revelado que el primer borrador para su idea del universo de Narnia ya estaba completa, mucho antes de comenzar las grabaciones con Ryan Gosling y compañía.

Independientemente del triunfo o el fracaso, la nominada al Oscar cree que la clave es en seguir hacia adelante, a pesar de que rodando Barbie, quisiese volver al mundo mágico del león, la bruja y el armario: “Saber que había sentado las bases para Narnia y quería volver a ella, probablemente es algo que me prepararé psicológicamente. Porque sé que lo correcto, al menos para mí, es seguir haciendo películas. Pase lo que pase, bueno o malo, hay que seguir adelante. Nunca deja de sorprenderme que alguien te dé dinero para hacer una película”.

Lo que le interesó del mundo de Narnia

Con Barbie ya estrenada, no es extraño pensar en Gerwig como la nueva directora de dos futuras películas de Narnia. En cambio, habiendo realizado antes únicamente cine independiente y un drama de época como Mujercitas, podría resultar bastante extraña la fijación de la norteamericana por un mundo fantástico como el que ya adaptó Disney en 2005. Así que al ser preguntada por ese repentino interés, Gerwig le contestó a la revista Time lo siguiente:

“Está conectado con el folklore y los cuentos de hadas de Inglaterra, pero es una combinación de diferentes tradiciones. Cuando eres niño, aceptas todo; que estás en esta tierra de Narnia, hay faunos y luego aparece Papá Noel. Ni siquiera se te ocurre que no es algo esquemático. Me interesa abrazar la paradoja de los mundos que Lewis creó, porque eso es lo que los hace tan convincentes”. En el mismo artículo del medio el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, le contó que las historias que adaptarán no serán “contrarias a cómo la audiencia pudo haber imaginado esos mundos”, pero que estas serían más grandes y audaces de lo que podrían pensar.

Gerwig concluyó asegurando que parte del atractivo de llevar Narnia al cine era lo interesante que le resultaba la cualidad “eufóricamente onírica” de la escritura del autor británico.

El fichaje de otro «director estrella» para Netflix

No es ninguna novedad la fijación que existe en la empresa californiana por tener siempre entre manos, los proyectos liderados por los mejores cineastas. Y es que Netflix, no sólo vive de blockbusters y producciones comerciales virales. De la misma forma, cada año intenta reservar un hueco de la programación de estrenos de su catálogo a autores de renombre de todo el mundo. Ahí está Alejandro Cuarón con Roma, Martin Scorsese con El irlandés, Alex Garland con Aniquilación, Guillermo del Toro con Pinocho o Paolo Sorrentino y Fue la mano de Dios.

Gerwig es la última de una lista que no cesará y que este año tiene cierta representación con Maestro de Bradley Cooper, Rustin de George C. Wolfe, El Conde de Pablo Larraín, Nyad de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, La sociedad de la nieve de J.A.Bayona y Secretos de un escándalo de Todd Haynes. Un gran representación que desgraciadamente, no se presenta como favorita en casi ninguna categoría.

Greta Gerwig no ha tenido suerte en estos Oscar

Una de las críticas más voraces que se han realizado a las nominaciones de los Oscar 2024 es la ausencia en las listas de Margot Robbie a Mejor actriz y, de Greta Gerwig en la categoría de Mejor dirección. No obstante, la directora tendrá una oportunidad al estar nominada a Mejor guion adaptado con su marido, el también director Noah Baumbach.

Barbie superó la barrera de los 1.000 millones de dólares, convirtiéndose en el título más taquillero del 2023. Condición que le ha otorgado a Gerwig, cierta autoridad al respecto a las majors. Se espera que la primera película del mundo de Narnia comience su producción este 2024 y todavía no tiene una fecha oficial de estreno.