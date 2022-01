Hoy en día, Andrew Garfield está considerado como uno de los intérpretes más completos de su generación. El nominado al Oscar ha participado en películas bélicas, dramas históricos, cintas de superhéroes y hasta ha brillado protagonizando el musical Tick, tick Boom, por el que recientemente se ha llevado un Globo de Oro. Sin embargo, Garfield como es lógico, no siempre ha contado con el apoyo del público y de la industria. Recientemente, en una entrevista con Entertainment Tonight explicó su obsesión con aparecer en alguna de las adaptaciones de la obra de Cs Lewis y el motivo que llevó a que los productores lo rechazasen para Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian.

“Recuerdo que estaba tan desesperado. Hice una audición para El príncipe Capian en Las crónicas de Narnia y pensé: ‘Esto podría ser’. Y ese apuesto y brillante actor Ben Barnes terminó obteniendo el papel”, señalaba Garfield en la entrevista. Incrédulo y desconocedor de los motivos reales de por qué no le habían elegido, el intérprete preguntó en repetidas ocasiones a su agente el motivo de su descarte, hasta que este se hartó y decidió ser tremendamente honesto con él. “Es porque no creen que seas lo suficientemente guapo, Andrew”, le señaló tajantemente el representante.

No obstante, Andrew Garfield no guarda ningún rencor a Ben Barnes, actor que ha terminado triunfando más en la pequeña pantalla en series como Westworld o The Punisher, más que en las producciones destinadas a salas: “Ben Barnes es un hombre muy guapo y con mucho talento, así que, en retrospectiva, no estoy descontento con la decisión y creo que hizo un hermoso trabajo”.

Por aquel entonces, Garfield tan solo había aparecido brevemente en un título reseñable, Leones por corderos, el film político dirigido por Robert Redford. A partir de 2010 fue cuando su papel de Eduardo Saverin en La red social y más tarde el de Peter Parker lo consagraron como una estrella.

Los ojos de Tammy Faye es su próxima cinta de estreno en España, que llegará a los cines el 4 de febrero. Por delante tiene dos miniseries en desarrollo; Under the Banner of Heaven y Brideshead Revisited.