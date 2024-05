‘El especialista’ decepciona en la taquilla estadounidense

En España está disponible desde hace ya dos semanas, donde sigue siendo la indiscutible líder de la taquilla, pero El especialista acaba de estrenarse en Estados Unidos y los resultados no podían ser más decepcionantes para el proyecto de Universal Pictures. La propuesta de acción sin frenos de David Leitch cosechó en su primer fin de semana unos 28,5 millones de dólares en el territorio norteamericano. Una cifra que supone un 52% menos respecto al año pasado, donde Guardianes de la Galaxia Vol. 3 arrasaba en un mercado de verano que suele ser habitualmente bueno para la exhibición, pero que al otro lado del charco ha sido bastante malo, con una recaudación total de 76 millones.

La asistencia generalmente deficitaria no es excusa para El especialista, pues aunque las estimaciones eran amplias y variadas, los analistas daban en el peor de los escenarios una taquilla de 30 millones. Una decepción sorprendente que dice mucho de la crisis que vive la paupérrima captación de público en la actualidad. Sobre todo, porque era un producto que lo tenía todo para conseguir concentrar a un buen número de espectadores. Dos perfiles de superestrellas como Ryan Gosling y Emily Blunt en una comedia romántica llena de acción que debería haber sido una primera opción mucho más rotunda para las preferencias de los asistentes a los cines. El drama podría ser mayor, según sea la caída porcentual en la venta de entradas el próximo fin de semana. Como principal handicap, la película tiene un muro presupuestario complicado de sobrellevar, pues el estudio ha puesto encima de la mesa 130 millones de dólares para esta revisión de la homónima serie de los 80.

Las buenas críticas no han acompañado

En sus primeras revisiones, la crítica norteamericana la ensalzó en gran medida como un entretenimiento más que digno, mientras que la prensa nacional española no ha sido tan complaciente con el último trabajo del director de Bullet Train. En Cinemascore obtuvo una puntuación decente y sin embargo, El especialista sólo ha conseguido recaudar poro más de 3 millones por encima de Civil War.

La próxima temporada estival podría ser muy complicada dado el riesgo presupuestario de ciertos largometrajes. Y es que la mala recaudación de El especialista no es simplemente una mala noticia del presente, sino que alimenta ese riesgo de apostar cada vez menos por blockbusters alejados de franquicias de referencia, por más que el año pasado Barbie y Oppenheimer fuesen la referencia de éxito. No obstante, no habrá que esperar mucho para saber si algunos de ellos funcionan bien en lo que a la afluencia de público se refiere. Este fin de semana se estrenará El Reino del Planeta de los Simios y después llegarán Furiosa y la última cinta de John Krasinki como director, Amigos imaginarios.

En el mejor de los casos, los analistas apuntan a que el filme protagonizado por Ryan Gosling conseguirá unos 100 millones de dólares a nivel nacional, siendo un gran desafío terminar obteniendo ganancias. Como dato anecdótico del finde, cabe destacar que el reestreno de Star Wars: La amenaza fantasma consiguió recaudar 8 millones de dólares en casi la mitad de salas que El especialista.

¿De qué trata ‘El especialista’?

La sinopsis de El especialista es la siguiente: «Un doble de acción con una larga carrera a sus espaldas, acaba de salir vivo de una accidente que casi termina con su vida. Ahora, este héroe anónimo debe encontrar a una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración e intentar recuperar el amor de su vida, sin dejar de hacer su trabajo diario».

Además de Gosling y Blunt, el reparto secundario se completa con Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke, Stepahine Hsu, Teresa Palmer y Hannah Waddingham. El guion corre a cargo de Drew Pearce, responsable del libreto de Misión Imposible: Nación Secreta e Iron Man 3, partiendo del material original ideado por Glen A. Larson. El especialista está disponible actualmente en cines y es un claro homenaje a los nobles de riesgo, profesión que ocupó precisamente hace tiempo el propio Leitch, siendo el stuntman de Brad Pitt, entre otros.

Éste sería el primes traspié económico en la carrera del director, quien venía de firmar una gran taquilla con Bullet Train, recaudando 239 millones de dólares con un presupuesto de 80 millones, tras otros éxitos comerciales de la talla de Deadpool 2 y Fast & Furious: Hobbs & Shaw.