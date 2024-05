‘La amenaza fantasma’ regresa a los cines: te contamos algunas curiosidades que quizás no sabías

Hoy 4 de mayo, es el Día De Star Wars. Una fecha muy popular entre los fans de la saga que se volvió tan viral que la compañía terminó admitiéndola en su calendario. Todo debido, al ingenioso juego de palabras nacido de la frase más famosa de la franquicia. «May the Force be with you» (Que la Fuerza te acompañe). Asemejándose así fonéticamente a «May the Fourth», frase que se puede traducir literalmente como «Cuatro de mayo»). Sí, de una broma/tontería enorme nació la que quizás es la fecha más popular para que Lucasfilm y compañía, hagan anuncios importantes sobre la propiedad intelectual o por ejemplo, que La amenaza fantasma regrese a los cines. La primera de las precuelas con las que George Lucas regreso a su galaxia muy, muy lejana, 16 años después del estreno de El retorno del Jedi. Denostada en su momento por el núcleo duro de los fans, con el tiempo este título ha ganado un cierto cariño nostálgico para todos. Así, aprovechando su vuelta a las salas, repasamos algunas curiosidades que quizás no sabías de su rodaje y preproducción:

Ruidos y espadas de mentira

Si eres un amante de la saga y cuando empuñas un sable láser, no imitas los ruidos de este con la boca, seguramente seas un Sith. Esto precisamente es lo que hicieron Liam Neeson (Qui-Gon Jinn) y Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) cuando empuñaron la icónica arma por primera vez. Lucas gritó acción y automáticamente, ambos, comenzaron a hacer el sonido que se puede apreciar en las primeras cintas. El director paró la toma y tuvo que señalarles que los ruidos los añadirían en postproducción.

Los midiclorianos: un visto y no visto

Una de las decisiones más controvertidas y que menos entusiasmaron a los fanáticos, fue la introducción de los midiclorianos. El creador de la franquicia quiso darle un significado «casi científico» al origen de la fuerza y su conexión con las personas en La amenaza fantasma. Un invento narrativo que servía de excusa para que el personaje de Qui-Gon Jinn encontrase en el joven Anakin, una buena cantidad de esta nueva nomenclatura en la sangre, demostrando efectivamente que la Fuerza era intensa en él. Estos era una especie de organismos microscópicos que se alojaban en las células de aquellos sensibles a ser entrenados en los códigos y poderes de la orden. Así que a mayor concentración de estos, más probabilidades de convertirte en un Jedi. Sin embargo, esto terminaría siendo un error fatal para esa mística casi religiosa que estos guerreros espirituales habían tenido sobre su aura. De hecho, en las entregas posteriores se volvería a mencionar de pasada, mientras que en la última trilogía y posteriores series, se abandonó la idea de los midiclorianos.

Natalie Portman y Keira Knightley

Natalie Portman es la auténtica reina Amidala del filme, pero por un tema de protección, se intercambió el papel con su ayudante, a la que le dio vida Keira Knightley. El parecido entre ambas fue tal que hasta la madre de la segunda tuvo problemas para distinguirla cuando acudió al rodaje. No la podemos juzgar, la mayoría de los espectadores ni siquiera suelen recordar que la actriz británica ha estado presente en la serie de películas. Otro gran icono que aparece en el filme es la directora Sofia Coppola, la cual encarna a Saché, una de las doncellas de la reina de Naboo.

‘La amenaza fantasma’: un taquillazo

Hoy, parece sencillo señalar que cualquier cinta de la saga será rentable en la taquilla. No obstante, por aquel entonces no se descartaba la idea de que el regreso a la franquicia fuese a ser un fiasco en la cartelera mundial. Se conocía que la marca tenía una amplia legión de fans, pero hasta que La amenaza fantasma no fue un pelotazo económico, no se tenía asegurada la ejecución de una nueva trilogía. Acudir al pasado para comenzar a contar los preludios de una saga original es ahora una moda a la que recurren la mayoría de las propiedades intelectuales, pero en realidad Lucas fue el primero en apostar por ese modelo. Con todos sus reestrenos, el filme lleva acumulados más de 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

La altura de Liam Neeson salió cara

Los decorados de La amenaza fantasma se construyeron a la altura de los personajes para ahorrar costes al proyecto. Los casi dos metros de altura de Liam Neeson supusieron un incremento del coste inicial en 150.000 dólares. Un set que por otra parte se esfumó con una tormenta de arena que posteriormente, se reconstruiría con la ayuda del ejército de Túnez. Lejos de enfadarse, Lucas lo interpretó como un buen augurio, pues sucedió lo mismo en los 70 cuando rodó la primera cinta.