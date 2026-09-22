Quentin Tarantino se arrepiente de una escena de ‘Kill Bill’ que salió mal: el error que todavía considera uno de los mayores de su carrera

Quentin Tarantino lleva ya siete años intentando encontrar el proyecto que ponga el punto y final a su vida como director de cine. A mediados de abril de 2024, canceló The Movie Critic, la cinta que iba a suponer la guinda de una filmografía de 10 largometrajes increíbles, ante el latente miedo que posee el oscarizado cineasta de ver cómo su conjunto de trabajos se devalúa con cada nuevo intento de seguir contando historias. Ahora, enfrascado en la preparación de su primera obra de teatro en Londres, The Pop and Jay Cavalier, y mientras intentamos descifrar cuál será su última cinta sentado tras las cámaras, este parece un buen momento para recordar el mayor error que Tarantino asegura haber cometido en su carrera: el accidente de coche que casi termina con la vida de Uma Thurman.

Corría el año 2002 y el realizador se encontraba filmando el desenlace de la dilogía de la Novia. Una historia de venganza en la que las artes marciales, la sangre y el western se daban la mano para crear ese icono para la cultura pop actual, que recientemente tuvo un montaje definitivo con la llamada Kill Bill: The Wholy Bloody Affair. En su momento, el aparatoso choque de Thurman se ocultó para no dañar a la promoción del filme, pero años después, concretamente en 2008, Thurman compartió un vídeo inédito del accidente rodando Kill Bill vol. 2. Un error de planificación que pudo haber resultado fatal y que tuvo como desenlace a la nominada al Oscar estampada contra un árbol.

Uma Thurman casi no lo cuenta en el rodaje de ‘Kill Bill 2’: «Pensé que no iba a volver a caminar»

En la escena en cuestión, Tarantino le pidió a Thurman que condujese un coche por una carretera, a priori, segura. El director se negaba a que fuese un doble, prometiéndole a la estrella que estaría bien, pero que tenía que alcanzar los 65 kilómetros por hora en una carretera recta para que su pelo ondeara para el plano.

La actriz aceptó presionada, y recordaba así el momento del accidente:

«El asiento no estaba sujeto como debía, no era una carretera recta y estaba llena de arena. Sentí un dolor abrasador y pensé que no iba a volver a caminar. Cuando salí del hospital con un collarín, mis rodillas magulladas y una contusión, quise ver el coche; estaba muy enfadada. Tuve una pelea enorme con Quentin y le acusé de haber intentado matarme», le revelaba a The New York Times.

El propio Tarantino le ofreció el metraje a Thurman para que pudiese exponer los hechos, denunciando por el camino cómo los productores ejecutivos Lawrence Bender, E. Bennett Walsh y Harvey Weinstein mintieron y destruyeron evidencias para ocultar la existencia de la grave negligencia.

Tarantino, sobre el accidente: «La confianza estaba rota»

Thurman agradeció la entrega del vídeo a Quentin, pero la relación seguía resquebrajada por las circunstancias. Finalmente, la amistad se recompuso, aunque el director todavía recuerda con tristeza aquel momento como un gran error vital, tal y como le contaba en una entrevista a Vanity Fair:

«Más allá de uno de los mayores arrepentimientos de mi carrera, es uno de los mayores errores de mi vida. Me afectó a mí y a Uma por los siguientes dos o tres años. No era que no hablásemos, pero la confianza estaba rota».