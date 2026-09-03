George y Amal Clooney deslumbran en el Festival de Venecia: el actor recibe el León de Oro

George Clooney tiene un nuevo motivo para brindar y Venecia, una vez más, ha sido el escenario perfecto. El actor estadounidense ha recibido el León de Oro honorífico por toda su trayectoria, uno de los reconocimientos más prestigiosos del Festival de Cine de Venecia. Y para celebrar una noche tan especial, Clooney contó con la mejor compañía posible: su mujer, Amal Clooney, que volvió a deslumbrar con un espectacular vestido negro.

La pareja protagonizó una de las imágenes más esperadas de la primera alfombra roja de la 83.ª edición de la Mostra. Juntos, sonrientes y derrochando complicidad, George y Amal posaron ante los fotógrafos mientras el público recibía con entusiasmo a uno de los matrimonios más admirados del panorama internacional. A sus 65 años, George Clooney vive así uno de los grandes homenajes de su carrera. Actor, director y productor, el intérprete ha construido durante décadas una trayectoria que le ha convertido en uno de los grandes nombres de Hollywood. Ahora, el Festival de Venecia reconoce toda esa carrera con un León de Oro que llega en una ciudad especialmente significativa para él.

Amal Clooney, la gran reina de la alfombra roja

Si George era el gran protagonista por motivos cinematográficos, Amal fue la encargada de poner el glamour a la noche. La abogada y activista, de 48 años, apareció junto a su marido con un elegante vestido largo de tul negro, ajustado a la silueta y con finos tirantes. El diseño destacaba por su delicada textura fruncida, que aportaba movimiento y sofisticación al conjunto.

Amal completó el estilismo con un clutch negro y espectaculares joyas de diamantes. Una elección elegante, femenina y atemporal que volvió a situarla entre las mujeres mejor vestidas de la jornada. Su aparición junto a George dejó además uno de los posados más buscados de la noche. El matrimonio intercambió sonrisas y gestos de complicidad ante las cámaras, demostrando que, más de una década después de su boda, continúa siendo una de las parejas con mayor magnetismo de las grandes citas internacionales.

Una ciudad que forma parte de su historia de amor

No podía existir un escenario más especial para este homenaje. Venecia es la ciudad donde George y Amal se casaron en 2014, en una boda que se convirtió en uno de los acontecimientos sociales más comentados del año. Desde entonces, el vínculo de la pareja con la ciudad italiana se ha mantenido intacto. George también es un viejo conocido del festival: acudió por primera vez a la Mostra en 1998 con Out of Sight, la película de Steven Soderbergh, y ha regresado en numerosas ocasiones.

Un León de Oro para una carrera de película

El director del festival, Alberto Barbera, elogió a Clooney por su capacidad para interpretar sus personajes con una naturalidad cautivadora y por ese encanto que le permite hacerlos cercanos y humanos. El premio será entregado por la actriz Laura Dern, otra de las grandes figuras de Hollywood presentes en esta edición. Pero George ha decidido restar solemnidad al momento y celebrar el reconocimiento a su manera. Durante la rueda de prensa previa, el actor fue preguntado por sus planes para la noche y respondió con su habitual sentido del humor: «Voy a beber».

También explicó que tenía previsto salir a cenar con Amal y disfrutar de Venecia. La idea era encontrar un restaurante especial al que pudieran llegar en barco, aunque Clooney bromeó con que tendrían que escoger cuidadosamente el lugar porque su mujer llevaría «un vestido muy bonito».