Eugenia Silva y Carlos Sainz, los españoles que han conquistado la alfombra roja del Festival de Venecia

La alfombra roja del Festival de Venecia 2026 volvió a convertirse en una pasarela de glamour con motivo de la inauguración de la 83ª edición de la Mostra. Entre las estrellas internacionales que desfilaron por la ciudad italiana, la representación española tuvo un protagonismo especial. Y, entre todos los rostros nacionales, Eugenia Silva y Carlos Sainz Jr. destacaron por dos estilismos muy diferentes, pero unidos por una misma apuesta: la elegancia.

La modelo y el piloto español llegaron a Venecia demostrando que no hace falta recurrir a excesos para convertirse en uno de los grandes focos de atención de una noche de alfombra roja. Silva apostó por el glamour de la alta costura y por una pieza de archivo de Armani Privé, mientras que Sainz Jr. reinterpretó el clásico esmoquin masculino con una llamativa chaqueta blanca.

La alfombra roja volvió a convertirse en un escaparate de sofisticación gracias a Rebecca Donaldson y Eugenia Silva, quienes apostaron por dos interpretaciones muy diferentes del vestido metalizado. Mientras Donaldson apareció acompañada de Carlos Sainz Jr., Silva desfiló en solitario con una propuesta de inspiración escultórica.

Rebecca Donaldson eligió un vestido largo de palabra de honor cubierto de lentejuelas y flecos plateados. La caída fluida de los adornos aportó movimiento y luminosidad al diseño, que completó con un delicado collar y varias pulseras. Su maquillaje natural y el cabello suelto, peinado con raya al medio, dejaron todo el protagonismo a la prenda.

A su lado, Carlos Sainz recurrió a la elegancia del esmoquin, aunque sustituyó la tradicional chaqueta negra por una blanca. La combinó con camisa y chaleco del mismo tono, pantalones negros, pajarita y zapatos de charol. El contraste creó una imagen clásica, limpia y perfectamente coordinada con el brillo plateado de Donaldson.

Eugenia Silva, por su parte, lució un vestido largo en tono champán de silueta ajustada. El diseño destacó por sus volúmenes laterales a la altura de las caderas, capaces de transformar una línea aparentemente sencilla en una propuesta arquitectónica. Una cinta de pedrería sobre la frente, un collar brillante y unas sandalias plateadas reforzaron el aire sofisticado del conjunto.

Aunque ambos vestidos compartieron una paleta metalizada, cada uno transmitió una personalidad distinta. Donaldson apostó por el dinamismo de los flecos y las lentejuelas; Silva prefirió la fuerza de una silueta estructurada, con referencias al glamour clásico. Dos maneras de brillar que confirman el protagonismo de los tonos plata y champán en las grandes citas de alfombra roja.

Eugenia Silva y el poder de una pieza de archivo

El look de Eugenia Silva fue uno de los grandes reclamos de la noche. La modelo eligió un diseño de Armani Privé de la colección primavera-verano 2010/2011, demostrando que una pieza de archivo puede recuperar toda su fuerza años después y convertirse en una elección plenamente contemporánea.

El vestido, de escote palabra de honor, corte sirena y larga cola, dibujaba una silueta muy femenina. El gran elemento diferenciador estaba en el volumen de las caderas, que aportaba una dimensión casi escultórica al conjunto y alejaba el diseño de la clásica estética de un vestido de gala.

Los accesorios fueron fundamentales para completar la imagen. Las joyas de Rabat, el collar de oro blanco y diamantes y la tiara aportaron una dosis adicional de sofisticación, mientras que el espectacular moño XXL reforzó la inspiración de otra época. El maquillaje, realizado por Inés Castaños con productos de Armani Beauty, mantuvo el equilibrio con un suave ahumado marrón y labios nude.

Carlos Sainz, elegancia masculina con un giro moderno

Para Carlos Sainz Jr., la noche fue una oportunidad para demostrar que el esmoquin tradicional también puede actualizarse. El piloto escogió un conjunto de Armani en blanco y negro, con una chaqueta blanca como principal elemento diferenciador.

La camisa y el chaleco blancos, combinados con pantalón negro, pajarita y zapatos de charol, crearon un resultado sofisticado y muy limpio. Además, su aparición junto a Rebecca Donaldson consiguió una coordinación visual especialmente acertada: el blanco de su esmoquin dialogaba con los destellos plateados del vestido de su pareja.