Carlos Sainz se convierte en el deportista español con mayor salario fijo

Williams ha hecho una de las apuestas más fuertes de su historia en la Fórmula 1 por un piloto, algo que dio a conocer este miércoles cuando anunció la renovación de Carlos Sainz. Aunque la escudería no habla de cifras, ha trascendido que el sueldo del español será uno de los más altos de la parrilla y además supone el contrato más grande de su carrera. Pero va más allá, y es que los 30 millones de euros que cobrará el madrileño por temporada son el mayor salario fijo del deporte español.

Afirmar que Sainz pasa a ser el deportista mejor pagado de nuestro país no es preciso, ya que el total de ingresos de Jon Rahm (golf) y Carlos Alcaraz (tenis) es superior por las bonificaciones que reciben según el número de torneos en el que participen, pero sí es un hecho que el piloto de F1 ha obtenido el contrato más cuantioso económicamente.

La cifra de 30 millones se extrae exclusivamente de su remuneración contractual, es decir, sin añadir patrocinios, bonus ni premios por torneo, algo que sí perciben Rahm y Alcaraz. No es el caso de Sainz, puesto que el calendario de F1 es fijo y no se elige. Son 24 Grandes Premios y, salvo en casos de lesión, los pilotos corren en todos.

Con esta brutal renovación, Sainz no sólo deja atrás a su rival y compatriota en la F1, Fernando Alonso, quien cobra 20 millones anuales en Aston Martin, sino también a las grandes estrellas del fútbol español: Rodri Hernández, cuyo salario bruto es de 27 millones, y Lamine Yamal (20,8).

Alonso y dos grandes estrellas, por debajo

Debajo del top 3, además del piloto asturiano, están Santi Aldama, jugador de los Dallas Mavericks en la NBA (15), Marc Márquez (14), dos futbolistas del Barcelona cuyo sueldo es el mismo, Pedri y Dani Olmo (12,5), Aymeric Laporte, central del Athletic (10,2) y Álvaro Morata, delantero del Como (8,3).

Pero no todo es de color de rosa para Sainz, ya que este megacontrato aparece en uno de sus momentos más oscuros en la F1. No por su nivel, que está a la altura de los mejores, sino por el bajísimo rendimiento de su escudería. El bajón de Williams de 2025 a 2026 con el cambio de reglamento está haciendo sufrir al madrileño, quien este jueves llegó al GP de Holanda hablando del mal momento de los españoles en la categoría reina de monoplazas.

«No es el mejor momento para España en la F1. Alonso y yo estamos en un proyecto que ha fallado en el coche, pero mucha gente nos tiene en muy alta estima y podemos estar orgullosos. Nadie cuestiona a Fernando, y yo con mi renovación devuelvo la confianza a Williams. A ver si ahora tenemos más suerte, los equipos aciertan y podemos lucirnos un poco más», dijo el madrileño ante los medios.

Su sueño sigue intacto

Éste aseguró que renovar con la escudería de Oxford ha sido una decisión sencilla: «No di importancia a otros equipos a la hora de negociar la renovación. Mi prioridad era encontrar la forma de seguir en Williams». Ahora tiene un futuro poco alentador a corto plazo y espera que su equipo sepa progresar como lo hizo en 2025, un año de debut en el que subió tres veces al podio.

De momento, ya está en el escalón más alto de España en cuanto a salario, pero a un competidor nato como Sainz no vale sólo con eso. Quiere cumplir su sueño de ganar la F1 y está en el pico de su carrera en cuanto a estado de forma para lograrlo.