Fernando Alonso juega al despiste con su futuro: «Lo veré en los próximos días, semanas o meses…»

Fernando Alonso trató de no dar pistas acerca de su futuro este jueves ante los medios en la previa del Gran Premio de Holanda. Es más, el piloto español jugó al despiste, sabedor de que es él quien tiene la sartén bajo el mango en cuanto a decidir si quiere continuar o no en Aston Martin la temporada que viene. Su intención no es otra que confirmar que con la presumible mejora del motor Honda puede dar otro salto similar al de Hungría y desde ahí construir las bases para el Mundial de Fórmula 1 2027.

Su principal objetivo no es otro que el que ha vuelto a repetir en el circuito de Zandvoort: «Ganar el tercer Mundial es el sueño definitivo». Pero, como ahora mismo no tiene la certeza de que el próximo año vaya a tener opciones de conseguirlo, sigue dejando la puerta entreabierta a la retirada y asegura que se reunirá dentro de poco con los capos de la escudería: Lawrence Stroll y Adrian Newey.

«Lo veré en los próximos días, semanas… o meses», dijo, en tono bromista. «Se mantendrá el reglamento y sólo hay pequeños ajustes, así que depende de mí y de si quiero divertirme más o menos», añadió el asturiano, antes de hablar de sus próximas conversaciones: «Quedaré con Lawrence (propietario de Aston Martin) en Holanda o Monza. También iré a la fábrica para preparar Madrid y si está allí con Adrian (jefe de equipo y accionista) me sentaré con ellos».

Eso sí, Alonso nunca esconde que Aston Martin es el sitio en el que pretende estar tanto dentro como fuera del asiento del monoplaza. «La F1 es, ha sido y será mi vida. Aquí está mi corazón. Y seguiré en este puesto u otro, pero esto no se trata de saber si seguiré el año que viene o tres más. Es sentarme con el equipo y, si necesitan que yo pilote, pues lo tendré en cuenta. Porque necesito pilotar, soy un competidor y tengo retos», afirmó.

Alonso deja la decisión para Aston Martin

En su insistencia por el ansiado tercer título, Fernando volvió a abrirse a otros horizontes: «Es el definitivo, pero no sabes el tiempo que llevará o si conseguirás ese rendimiento que quizá llegue cuando yo no esté. Quiero ganar algún día el Dakar o volver a intentar la Indy 500». Y pasó de nuevo la pelota al tejado de la escudería: «Yo estoy contento de estar aquí y estoy para ayudar. Me siento rápido y motivado. Se trata más de una necesidad del equipo que de mí mismo».

«Lo importante será ver que tenemos clara la filosofía relacionada con nuestras necesidades y ver el paso adelante. En Budapest vimos esa dirección en el chasis y es alentador, y con el motor pasa lo mismo. Queremos confirmar el paso, pero no importa la cifra. Sea una décima o un segundo, pues seguimos demasiado lejos», comentó, centrándose en el rendimiento deportivo.